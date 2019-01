Els grans sindicats catalans demanen un nou model productiu i més recursos per a polítiques socials

CCOO i UGT de Catalunya van reclamar ahir un nou model productiu basat en l'ocupació de qualitat i estable, així com destinar més recursos a polítiques actives d'ocupació, prestacions socials i a la Renda Garantida de Ciutadania, han explicat en sengles comunicats.

Tots dos sindicats van reaccionar així després de conèixer les dades de l'atur del desembre.

Així, CCOO Catalunya ha alertat que el 2018 ha tancat amb treballs més precaris i el 12,2% de persones que, malgrat treballar, es troben en situació de pobresa, com a resposta a les dades de desocupació d'aquest últim any. En un comunicat, el sindicat va assenyalar que, malgrat la reducció de l'atur del 6% respecte del 2017, continua havent-hi 392.000 persones «que busquen feina sense èxit» i que «la falta de confiança al mercat de treball fa que una part de la població treballadora deixi de buscar feina i passi a la inactivitat per desgast i desànim». CCOO denuncia que la recuperació del mercat de treball es dona «amb evidents desigualtats d'accés al treball entre homes i dones, ja que són elles les que redueixen l'atur a un ritme molt inferior» (el nombre d'homes a l'atur s'ha reduït el 7,6%, mentre que les dones ho han fet el 4,7%).

Per la seva banda, el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, va denunciar que encara que l'atur registrat es va reduir en 25.000 persones el 2018 a Catalunya, «es cronifica la precarietat laboral i la pobresa». El balanç de l'atur del 2018 llança «unes quantes contradiccions brutals», segons Ros, que alerta que Catalunya té el mateix nombre d'afiliats ara que el 2007, això és, 3,3 milions, malgrat que el nivell de desocupats ha crescut dels 265.000 als 392.000. Ros ha afirmat també que la taxa de temporalitat en l'ocupació segueix creixent i que les prestacions cobrien el 2007 el 86% dels aturats, i ara sols ho fan al 61% dels desocupats.

Per la seva banda, la patronal catalana de la petita i la mitjana empresa, Pimec, va valorar ahir positivament la reducció de l'atur i va insistir que perquè l'economia generi llocs de treball seria bo aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i els comptes catalans.

Pimec també demana que la reforma laboral que hi ha prevista no freni les expectatives per continuar generant ocupació.