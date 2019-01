Santander, CaixaBank i Bankia reclamen 1.350 milions del Castor davant del Suprem

Santander, CaixaBank i Bankia han presentat davant el Tribunal Suprem (TS) una demanda contra l'Estat pels 1.350 milions d'euros que van aportar per facilitar el tancament del magatzem submarí de gas Castor i que el Govern central es va comprometre a tornar en 30 anys, «més els danys causats».

El mes d'abril passat, les tres entitats van presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra l'Estat, que es va fer efectiva mitjançant una reclamació davant el Consell de Ministres. La reclamació no va obtenir altra resposta que el silenci administratiu, per la qual cosa s'entén desestimada i ara hi ha la possibilitat de recurs.

Ara recorren «pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de la pèrdua de les inversions realitzades» per ells després de la declaració d'inconstitucionalitat parcial d'un reial decret llei, pel qual s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears.

Les entitats van decidir presentar la reclamació al Govern després que el Tribunal Constitucional declarés nuls diversos articles del reial decret llei que va permetre a Escal UGS, empresa controlada per ACS, cobrar una indemnització per la paralització del magatzem de gas. A continuació, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència van deixar de reemborsar el finançat per Santander, CaixaBank i Bankia.

Els bancs entenen que aquesta decisió judicial no ha d'ocasionar cap pèrdua a qui ha finançat els poders públics per facilitar una mesura d'interès general, ja que, si no fos així, el poder públic es beneficiaria de la inconstitucionalitat a la seva costa, ja que van desemborsar més de 1.350 milions per finançar el tancament del magatzem. Això va ser a causa d'una sèrie de sismes que van despertar alarma social entre els veïns de les províncies de Castelló i Tarragona. El setembre del 2013, l'Executiu va suspendre l'activitat del magatzem de gas després dels sismes registrats a la zona. Quatre anys després, el TC va anul·lar la indemnització de 1.350,7 milions d'euros concedida a Escal UGS per la hibernació del projecte.