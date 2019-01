Un santpedorenc de 17 anys idea unes revolucionàries ulleres de realitat mixta

Amb només 17 anys, el santpedorenc Bruno Moya ha aconseguit que el seu inusual talent com a programador informàtic ja hagi estat reconegut en fires d'abast professional. El seu projecte Glassear, en el qual està treballant des de fa més de tres anys, ha obtingut dos premis a la fira Maker Faire de Barcelona i un a la de Galícia, uns certàmens que pretenen promoure la innovació, el talent creatiu en l'àmbit tecnològic i la cultura del «fest-t'ho tu mateix».

Estudiant de segon del batxibac de l'institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós, Moya ja està fent pràctiques al Centre de Visió per Computador de la UAB, una col·laboració en principi concebuda per a estudiants universitaris d'últim any d'enginyeria. L'empresa sueca Manomotion, especialitzada en visió digital, col·labora, aportant algoritmes, en el desenvolupament de Glassear, que presentarà en la propera fira CES de Las Vegas, el gran esdeveniment mundial de les noves tecnologies. Moya, a més, ha estat provador de grans companyies multimèdia i va ser convidat a la presentació a Espanya de Windows10 com a desenvolupador.

El currículum acumulat de Moya amb només 17 anys és sorprenent. Però l'ambició tecnològica que demostra en explicar el seu projecte encara ho és més. Bruno Moya s'ha proposat crear unes ulleres de realitat augmentada que permetin a l'usuari interactuar-hi mitjançant hologrames (realitat mixta, s'anomena). I fer-ho utitlitzant la pantalla del mòbil. Una tecnologia que Moya creu que podria ser molt econòmica, un cop comercialitzada, amb la qual cosa podria posar a l'abast del gran públic unes eines que, sense incorporar les innovacions hologràfiques que proposa Moya, avui ja costen milers d'euros al mercat. El seu sistema detecta les mans i la veu, i la interacció amb els hologrames és la personal aportació de Moya a aquesta tecnologia.



Un nen amb ordinador

Bruno Moya, a qui a més de la informàtica interessen «el bàdminton i el cinema», es va iniciar en els ordinadors als 6 anys, quan els pares li van regalar el primer. «Vaig descobrir que hi podia fer moltes coses, primer jugant, però aviat ja em creava els meus propis jocs», explica. La informàtica, assegura, «em permetia aprofitar la meva imaginació. Per crear coses per a mi o per ajudar altres persones». Diu haver estat autodidacta, tot i que fa quatre anys que completa la seva formació en una acadèmia de Manresa, «on m'ensenyen a programar de manera més professional». Als 11 anys, a l'escola Llissach de Santpedor ja va sorprendre creant una miniaplicació amb codi QR per posar a l'abast objectes en 3D.



A la recerca de finançament

L'objectiu de Moya és trobar alguna empresa propera que aposti financerament per la seva creació. «He enviat molts correus a empreses de Catalunya, però cap no em contesta. En canvi, he despertat interès a fora, potser perquè hi ha més receptivitat al fet que nois joves tinguin idees de futur».

A les Maker Faire, Moya va tenir l'ocasió de presentar personalment, davant auditoris de centenars de persones, la seva idea. A Barcelona, David Cuartielles, de l'equip de desenvolupament de la companyia de font oberta i hardware Arduino, va beneir el treball de Moya. «Em va signar un premi», recorda el santpedorenc. Va ser Cuartielles, col·laborador a la universitat sueca de Malmö, qui li va recomanar entrar-hi en contacte per fer-hi els seus estudis, explica Moya, que preferiria formar-se en enginyeria informàtica més a prop de casa.

De moment, al seu institut es mostren «orgullosos» de tenir-lo com a alumne. «És extraordinari en la seva àrea. A la UAB ja li han captat el talent, perquè va molt avançat en informàtica», diu Lluís Virós, director del santfruitosenc Gerbert d'Aurillac.

Moya creu en les enormes possibilitats de la visió digital i de la realitat augmentada aplicada a la robòtica, que, segons ell, «permetria, per exemple, controlar un dron en temps real amb un volant hologràfic», explica mentre ensenya el seu espai de treball, una pulcra habitació d'adolescent decorada amb codis QR i en la qual destaca un mirall intel·ligent que et diu la temperatura exterior i l'última hora de l'actualitat. Fet pel mateix Moya. En una de les parets llueix un pòster de la saga de Luke Skywalker. «Si em considero un friqui? Tothom ho és d'alguna cosa i jo, si de cas, ho sóc d'Star Wars», conclou Bruno Moya.