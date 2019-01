Seat obre les comandes del León ST Cupra R, limitat a 300 unitats a Espanya

Seat ha obert el termini de recepció de les comandes del nou León ST Cupra R, una versió exclusiva limitada a 300 unitats per al mercat espanyol que té un propulsor 2.0 TSI amb 300 cavalls de potència. Segons la companyia, el León ST Cupra R, amb tracció integral 4Drive i caixa de canvis automàtica DSG de set relacions, té una sèrie de millores aerodinàmiques gràcies als elements de carboni inserits a la carrosseria. A més, aquesta versió R destaca per la seva velocitat de pas per revolt més elevada i per l'estabilitat en els viratges. Una nova posada a punt específica a tots dos trens de rodatge, que modifica l'angle de caiguda negativa de les rodes en segon grau, aconsegueix més superfície del pneumàtic en contacte amb l'asfalt quan està en ple suport.

Així mateix, el fabricant espa-nyol ha reajustat el sistema de direcció progressiva del vehicle per accentuar les sensacions esportives, mentre que el sistema de frens el signa Brembo. El nou model està disponible des de 54.606 euros.