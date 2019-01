ESTIMATS BOTIGUERS...

Fa alguns mesos que comencem a sentir que les grans empreses comercials estan destinant esforços per augmentar les vendes a través dels nous canals on-line però que paral·lelament busquen obstinadament espais on organitzar els seus showrooms, que els permetin mostrar els seus productes així com totes les novetats i tendències del moment i fomentar la prevenda entre els visitants d'aquests espectacles comercials.

Doncs, nosaltres els portem avantatge. Sempre hem estat i serem showrooms on gaudir, mirar, tocar, tastar i emprovar infinitat de productes i experiències amb l'afegit de ser grans coneixedors en la matèria, som capaços d'aconsellar i d'assessorar sobre tot allò que es pot trobar als nostres comerços. Fins i tot, la voluntat de servei de la gran majoria de nosaltres ens porta a conèixer els productes que tenen a la venda els nostres companys botiguers i convidar els nostres clients a cercar en altres botigues aquells productes que no podem servir nosaltres mateixos.

Segurament, ens cal ampliar els nostres serveis de venda on-line per poder arribar a un espectre més ampli de clients. És per això que us convido a mirar amb perspectiva i a veure en el comerç digital una gran oportunitat per a tots nosaltres, sobretot tenint en compte que l'ingredient que ens fa singulars, que ens porta a apujar cada dia la persiana, la vocació de botiguer, ja la tenim.

Aquesta reflexió sorgeix principalment en aquestes dates nadalenques, uns dies en què els nostres carrers estaven plens, de gom a gom, de persones que passejaven i miraven els aparadors de les botigues buscant tots aquells productes que necessitaven per omplir de joia aquestes dates tan especials.

En molts casos, a més de mirar s'han realitzat les compres en el comerç local però també ens trobem en una època on les xifres indiquen que el comerç electrònic està creixent i els comerços tradicionals pateixen les fugues de clients en direcció a Internet. Per això, cal reinventar-se i no deixar passar l'oportunitat del comerç electrònic.

En aquest sentit, des de les entitats comercials i des de l'administració local ja ens hi hem posat, com molts de vosaltres bé sabeu i esperem que per a la propera campanya nadalenca no estiguem motivant-nos a intentar-ho sinó que ja parlem dels seus grans resultats.

Des del comerç local estem capacitats per oferir un millor servei pel que fa a les transaccions per Internet, ja que si aconseguim crear sinergies entre nosaltres, serem capaços de tenir un gran catàleg de productes amb estocs reals.

Fa pocs dies llegia que un dels grans canals de venda per Internet, un d'aquells Marketplace on suposadament trobes de tot, que es defineix com l'espai de compres que et soluciona qualsevol necessitat entès com el gran mal de molts però que paradoxalment no trobes mai ningú que digui obertament que n'és consumidor (crec que li passa una mica com alguns d'aquells programes de televisió, ningú se'ls mira però segueixen una temporada darrera l'altra), informava els seus clients que no podia fer entrega de la gran majoria de les seves compres fins passat el dia de Reis.

En aquest sentit, és evident que des d'unes empreses de proximitat com són les nostres, on els estocs són reals i, per tant, la venda o reserva de producte es podria fer sobre un producte concret, no sobre una fotografia que ni tan sols és al magatzem del distribuïdor, ens permetria fer una entrega molt més àgil, eficaç i fiable. A més, la proximitat territorial ens permetria diverses modalitats d'entrega, amb esperes més curtes, tant a casa, a la feina o a l'establiment d'algun company botiguer que permeti facilitar la recollida al comprador fent d'aquest servei molt més sostenible.

Aquestes últimes línies són per a vosaltres, compradors. A tots aquells que durant aquesta campanya nadalenca, i sobretot en el conjunt de l'any, feu les vostres compres en el comerç de proximitat, pensant en el valor afegit que comporta i creient en un projecte més equilibrat i sostenible, no puc fer res més que donar-vos les gràcies! A la resta, dir-vos que pròximament estarem preparats per cobrir totes les vostres expectatives.