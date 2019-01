La gran banca espanyola va tancar el 2018 amb 48.000 milions d'euros menys a la borsa

La gran banca espanyola va tancar el 2018 com un dels seus pitjors anys en borsa, ja que va perdre una mica més de 48.200 milions d'euros de capitalització, fet que suposa una retallada del 26,4% en comparació de la que tenia al tancament del 2017. Els sis grans bancs que cotitzen en el principal selectiu espanyol, l'Ibex 35 -Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell i Bankinter- van registrar unes pèrdues conjuntes de capitalització que superen àmpliament la caiguda de l'indicador el 2018, any en el qual es va deixar el 14,97%, el seu pitjor registre des del 2010. No obstant això, aquest percentatge és similar al d'altres mercats europeus, ja que Frankfurt també va cedir el 18,26%; Milà, el 16,15%; Londres, el 12,48%; i París, el 10,95%.

La guerra comercial entre els EUA i la Xina, els baixos tipus d'interès, la desacceleració econòmica a nivell mundial, la situació política i econòmica d'Itàlia, i el Brexit van marcar l'evolució del mercat el 2018.

A més d'aquests factors, la banca espanyola es va veure llastada pels dubtes que segueixen generant algunes entitats europees com Deutsche Bank, o les crisis que es van viure en alguns països en els quals són presents com Mèxic, Brasil, Turquia i Argentina.

A nivell domèstic, l'impost a la banca que estudiava el Govern, o els canvis d'opinió del Tribunal Suprem sobre si era el banc o el client qui havia de pagar l'impost de les hipoteques, també van danyar la cotització del sector.

Al tancament del 2018, el Banc Sabadell va ser l'entitat financera de l'Ibex 35 que més va perdre, ja que la seva cotització borsària es va reduir un 36,50% i el preu de l'acció a la borsa voreja l'euro.

El banc, la capitalització del qual va tancar l'any en els 5.629 milions d'euros, davant dels 9.318 milions que sumava al tancament de l'última sessió del 2017, es va veure fortament penalitzat en borsa per la seva exposició al Regne Unit i la crisi del Brexit. Tampoc van ajudar la caiguda dels seus beneficis per les fortes provisions que va haver de dotar ni la crisi de la seva filial britànica TSB.

La segona entitat que es va veure més castigada en borsa l'any passat va ser Bankia, l'acció de la qual va tancar el 2018 en 2,5 euros. L'entitat nacionalitzada es va deixar l'any passat el 33,82%, però va elevar la seva capitalització borsària fins als 7.897 milions d'euros, davant dels 6.887 milions del tancament del 2017.

No obstant això, el baix preu de l'acció de Bankia va portar el Govern a prorrogar dos anys més, fins al desembre del 2021, el termini perquè l'Estat privatitzi l'entitat, del capital de la qual controla un 61,4% a través del FROB.

Una altra entitat que va patir fortes pèrdues va ser el BBVA, que es va deixar el 2018 un 31,99%, amb la seva acció a 4,63 euros. La capitalització borsària de l'entitat es va situar en 30.908,9 milions d'euros, davant dels 47.422 milions de tancament del 2017, en un any en què es va veure afectada per la crisi de Turquia, on opera amb el banc Garanti.

Igualment, el rescat de l'FMI a l'Argentina va penalitzar l'any passat l'entitat, que també va notar la possibilitat que Mèxic -el seu principal mercat- estudiés la probabilitat de retallar les comissions bancàries.

De la mateixa manera, el Banc Santander també es va veure arrossegat per la crisi dels mercats emergents, el Brexit, i la depreciació del real brasiler, un dels seus principals mercats. L'entitat financera espanyola va acumular pèrdues anuals del 24,31% i la seva capitalització es va reduir fins als 64.506 milions d'euros, davant dels 88.409 milions de tancament del 2017.

De la resta de les entitats que cotitzen a l'Ibex 35, CaixaBank també va caure un 15,32% l'any passat i la seva capitalització borsària es va situar en els 18.925 milions davant els 23.261 milions del 2017. Bankinter va tancar la llista amb una caiguda del 7,93% en la seva cotització -el banc menys penalitzat de l'Ibex 35-, però va perdre uns 800 milions de capitalització, ja que fa un any arribava als 7.104 milions d'euros, i al tancament del 2018 es va reduir fins als 6.308 milions.