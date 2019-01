Els catalans es gastaran uns 200 euros de mitjana en aquesta campanya

Les rebaixes d'hivern van tornar a omplir de compradors els carrers dels centres comercials de les principals ciutats catalanes, en una campanya que arriba diluïda després dels intensos descomptes del Black Friday i Nadal. Tot i això, compradors i curiosos van fer companyia als turistes que passejaven pel centre de Barcelona en la primera jornada de rebaixes d'hivern. Els comerciants encaren moderadament optimistes la campanya, en la qual es calcula que els catalans es gastaran uns 200 euros de mitjana. És la quantitat que preveu gastar un dels primers a aprofitar els preus reduïts, l'Alfredo, que va anar a uns grans magatzems a comprar roba esportiva. «És on fan més bons descomptes», va argumentar. I és que, encara que la liberalització de les rebaixes n'hagi pogut diluir l'efecte, persones com l'Alfredo encara aguanten fins al 7 de gener per comprar. Una altra compradora matinera, la Núria, que té un pressupost de 70 euros, va minimitzar l'impacte de l'avançament de les promocions en les rebaixes. «La gent surt al carrer igual a comprar, encara que hi hagi Black Friday, estem sempre disposats a trobar alguna cosa», va opinar. N'hi ha d'altres, com la Matilde, que s'adapten al canvi de calendari comercial i aprofiten tots els períodes de promoció. Tot i plantejar-se gastar uns 200 euros en els pròxims dies, explica que en altres campanyes de rebaixes havia gastat més. Aquest cop, afirma que només busca un anorac i sabates per fer esport, perquè «moltes coses» ja les va comprar pel Black Friday i per Nadal. En general, la roba, el calçat i els complements són les principals adquisicions entre els primers que han aprofitat les rebaixes.

Els cartells de rebaixes anuncien descomptes fins al 70% en botigues de cadenes de roba i complements, però alguns dels compradors asseguren que no gastaran més del compte. «Compro el que necessito», explicava el Miquel, que diu que així «no practico» el fet d'anar de rebaixes. «Jo sempre em moc pel mateix, tant si hi ha Black Friday com rebaixes: si una cosa m'agrada, me la compro», va afegir.