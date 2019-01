Més de tres mil adolescents i infants en situació de risc

Mentre que la protecció dels infants i adolescents en situació de desemparament correspon a la Generalitat de Catalunya, la intervenció en situacions de risc és responsabilitat de les administracions locals. El 2017 es van atendre a Manresa 2.147 infants i 1.046 adolescents, xifra que suposa el 22,1% del total de persones ateses.



La majoria es concentra a la zona de Ponent, aglutina el 30,1% del total de casos, seguit del districte Centre (25,5%). Els adolescents atesos han augmentat més que els infants. Els primers ho han fet el 8,7% enfront dels segons, que s'han incrementat en el 2,8%.



En els diagnòstics qualitatius elaborats pels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) s'extreu una percepció comuna que assenyala que la majoria de problemàtiques relacionades amb els infants atesos estan marcades per la situació socioeconòmica dels progenitors. L'estrès resultant de les situacions de precarietat econòmica i la inestabilitat en l'habitatge afecta en les relacions familiars i genera, en alguns casos, circumstàncies conflictives. La manca d'ingressos suficients pot incidir en la capacitat d'atendre correctament les necessitats bàsiques dels infants així com a l'atenció educativa, emocional i del lleure, de manera que aquestes conjuntures de malestar en què viuen els pares, de vegades, comporten la desatenció i/o delegació de les seves funcions parentals. Un volum significatiu de les famílies presenten models familiars amb dificultats d'establir límits, sigui per excés o per defecte, palpables en l'organització familiar. Les complicacions per marcar límits implica que s'adoptin rutines poc saludables, com ara el descontrol horari (àpats a deshora, hores de son insuficient, impuntualitat escolar, no execució dels deures, etc.).



Quan es detecten casos de negligència greu es posa en coneixement del Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA). El 2017 es van trametre 40 expedients nous. En l'atenció individualitzada es van atendre 266 menors provinents de Manresa. Tot i això es van poder tancar 30 expedients. Els expedients es poden tancar per diverses raons, com per exemple complir la majoria d'edat, la millora de la situació o canvi de territori.



Les dificultats en l'àmbit educatiu formen un altre nínxol de preocupació atès que alguns infants provinents de famílies amb dificultats econòmiques manifesten comportaments de desvinculació i desinterès cap a l'escola. Les dificultats en l'aprenentatge es veuen agreujades per trastorns d'hiperactivitat i dèficit d'atenció, però en molts casos la falta de suport familiar en l'elaboració de les tasques que s'han de portar a terme a casa condicionen el correcte desenvolupament pedagògic de l'infant. Hi ha casos d'infants amb necessitats d'educació especial sense cap diagnòstic.