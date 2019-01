La plantilla de Cacaolat, en alerta per les conseqüències d'un boicot

El comitè d'empresa de Cacaolat va advertir ahir de les conseqüències negatives que pot comportar un boicot a la marca, després que alguns bars i restaurants hagin decidit deixar de vendre aquest batut en solidaritat amb els treballadors de l'empresa, en vaga des del 3 de gener. En un comunicat, el comitè va deixar clar que les seves accions i mobilitzacions intenten resoldre un conflicte laboral, concretament reclamar un calendari «digne» que permeti conciliar la vida familiar i laboral dels treballadors, i que «en cap cas s'ha demanat el boicot a la marca».

«Això pot ocasionar conseqüències molt negatives per al conjunt de la plantilla», va advertir el comitè, que va agrair les mostres de suport rebudes. Segons el sindicat CGT, més d'una vintena de bars i restaurants s'han adherit a la campanya que va iniciar la Fàbrica Restaurant Cap Foguer de Santa Coloma de Gramenet, de no vendre aquesta beguda mentre no finalitzés el conflicte.