Les rebaixes es generalitzen amb bones perspectives malgrat l'inici desigual

Les rebaixes d'hivern van arrencar ahir de manera generalitzada a Catalunya amb el debat de fons sobre si s'hauria de consensuar una data d'inici i amb bones perspectives en el comerç, que preveu un augment de les vendes del 2% que podria arribar al 5% si es manté el fred.

Malgrat que algunes marques ja s'havien avançat al període tradicional de rebaixes, ja que la llei els permet fer-ho, el cent per cent dels establiments comercials van coincidir ahir a oferir els seus descomptes, just després de l'arribada dels Reis d'Orient.

Així, els rètols amb descomptes especials, de fins al 70% en alguns casos, pengen tant als petits comerços com a les grans cadenes, entre les quals destaquen grups com Inditex, que van esperar fins ahir per començar les rebaixes, tal com també va esperar la majoria del petit comerç.

Després d'un desembre en el qual les vendes han estat similars a les del mateix mes de l'any passat, el sector confia que la facturació s'incrementi ara un mínim del 2%, percentatge que podria elevar-se al 3% o el 5% si es mantenen les baixes temperatures, que animen pel que fa a la compra de roba d'hivern.

«El desembre ha estat un mes més fluix del que esperàvem. Hem vist com el Black Friday ha afectat les vendes, que s'han traslladat del desembre al novembre. Ara esperem que les rebaixes ens ajudin a remuntar i que en el tèxtil es pugui arribar a aquest increment d'entre el 3 i el 5% si fa fred», va explicar a Efe el president de RetailCat, Joan Carles Calbet.

De la seva banda, el vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç, Pròsper Puig, es va mostrar també optimista respecte a un possible increment de les vendes del voltant del 2 o 3%, encara que va apuntar que, de moment, aquestes dades es basen només en la percepció d'alguns operadors. Els establiments adherits a Comertia han xifrat en un 2,6% l'augment de les vendes al desembre en comparació de l'any anterior, cosa que inclou l'última setmana de l'any, del 27 al 31 de desembre. Tant Puig com Calbet van lamentar la falta de consens en el sector a l'hora de donar el tret de sortida a la campanya de rebaixes i van advocar per aconseguir un acord perquè no es repeteixi en el futur la imatge d'aquest any.

«Ens hem carregat un dia magnífic com era el dia de les rebaixes. Ara el client va despistat amb els descomptes que comencen en uns llocs molt abans que en altres. Al final, tot això va contra els marges de beneficis dels comerciants i contra els treballadors», va explicar Puig, que va advertir que, si se segueix en aquesta línia, «acabarem repartint misèria».

El portaveu de Fundació Barcelona Comerç va recordar que les rebaixes van néixer per donar sortida a les existències i va subratllar que han acabat per convertir-se en un mecanisme de màrqueting per vendre.

La directora de Barcelona Oberta, Núria Paricio, comparteix la necessitat que el sector fixi un inici per a la campanya de promocions i es mostra una mica més pessimista respecte a com pot acabar la campanya de Nadal. «Fa tant de temps que estem amb promocions que avui no hi ha gaire ambient de rebaixes als comerços. És difícil fer previsions, i després d'un desembre que no ha estat bo, ja veurem com acaba la campanya», va explicar a Efe.

Entre els factors que han perjudicat la campanya d'aquest any va destacar, a més de la desigual arrencada de les rebaixes, l'efecte del Black Friday, les condicions meteorològiques i les protestes independentistes del 21-D, que van desincentivar les compres al centre de Barcelona, segons els comerciants. La modificació de la llei espanyola d'ordenació del comerç minorista, que es va fer l'any 2012 sota el govern del PP, va deixar en mans de cada comerciant decidir la durada de les promocions i el període d'aplicació, cosa que ha restat atractiu comercial al dia 7 de gener.

Els representants consultats del sector comercial de Catalunya confien en la possibilitat d'aconseguir un acord per a una nova data d'inici de les rebaixes, que la majoria creuen podria ser el 2 de gener.