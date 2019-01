Seat tanca 2018 amb una xifra «rècord» de vendes de 517.600 vehicles

Seat ha tancat el 2018 amb una xifra "rècord" de vendes de 517.600 vehicles, segons ha informat en un comunicat. L'any passat, la companyia automobilística va vendre un 10,5% que el 2017, superant així l'última xifra rècord, de l'any 2000, quan es van vendre 514.800 cotxes. El resultat és el millor dels 68 anys d'història de Seat, i suposa el sisè any consecutiu d'augments. De fet, des del 2012, les vendes de l'empresa han crescut en més d'un 60%. Tot i l'augment anual, les xifres del mes de desembre són més baixes que la del mateix mes del 2017, amb una caiguda del 23,1%. El cotxe més venut de la marca ha estat el Seat León, amb 158.300 vehicles, tot i que ha caigut un 6,8% respecte a l'any anterior, seguit de l'Ibiza, l'Arona i l'Ateca.

Segons Seat, l'Arona, en el seu primer any complet de comercialització, ha "disparat" vendes fins arribar a les 98.900 unitats, sent el tercer més venut. La nova marca Cupra també ha debutat aquest any passat, i ha crescut un 40%, amb unes vendes de 14.300 unitats.

"El rècord de vendes certifica l'èxit de la nostra estratègia i dels models de l'ofensiva de producte que vam arrencar el 2016", ha dit el president de Seat, Luca de Meo. "Som la marca que més creix a Europa gràcies a l'increment de dos dígits en grans mercats com Alemanya, el Regne Unit i França", ha afegit, per la seva banda, el vicepresident comercial Wayne Griffiths.

Així, les vendes de Seat a Alemanya han batut de nou un rècord i han crescut un 11,8%, fins als 114.200 vehicles. A Espanya, han crescut un 13,2% fins a les 107.800 unitats, mentre que al seu tercer mercat, el Regne Unit, les vendes han pujat un 12%, amb 62.900 cotxes més. A França, la crescuda ha estat del 31,3%, mentre que a Itàlia ha estat del 10,9%.