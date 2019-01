Fibracat estrena a Manresa un nou tub fet amb teixits per a la fibra òptica

L'operadora manresana Fibracat va presentar ahir a Manresa un innovador sistema de tubs per a la xarxa de fibra òptica, que estan fets amb materials tèxtils. Fibracat va mostrar el nou sistema en la inauguració de la connexió de la xarxa de fibra amb el barri de Viladordis, que converteix Manresa en la primera ciutat catalana que ha aprofitat les canalitzacions de l'enllumenat públic ja existent per fer arribar la fibra òptica. Aquest fet, explica el CEO de l'empresa, Josep Olivet, ha permès evitar haver de fer obres i ha suposat un cost deu vegades inferior al que hauria estat crear una instal·lació nova. La nova connexió, enllestida ahir al matí, ha permès a Fibracat completar l'arribada de la fibra òptica a tots els barris de la ciutat.

Segons va explicar el regidor de Mobilitat i Serveis de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, es tracta del primer cas a Catalunya on s'utilitza l'enllumenat ja existent per fer arribar la fibra. Ha estat possible gràcies a un decret, del 2016, que en va obrir la porta. En aquest sentit, va afegir el responsable de Fibracat, ha permès solucionar el gran greuge econòmic que hauria suposat fer arribar la fibra a un nucli tan petit com és el barri de Viladordis pel baix nombre de clients.

El mateix Olivet va reconèixer que la nova connexió que s'ha fet a la carretera de Viladordis, inaugurada ahir, hauria costat uns 50.000 euros per la via convencional, és a dir, obrint una nova rasa. Aprofitant la canalització existent, en canvi, el cost ha estat «deu vegades més econòmic».

En paral·lel, per a aquest cablejat s'ha optat per uns tubs fets de teixit i importats dels Estats Units. Segons Olivé, es tracta d'una tècnica fins ara mai vista a Catalunya. Aquest tipus de conducte permet aprofitar el màxim l'espai i albergar fins a tres cables. D'aquesta manera, i d'acord amb el conveni signat entre l'Ajuntament i l'empresa, altres operadores podrien fer ús de l'espai que queda buit a la instal·lació –Fibracat només fa servir un cable- i, per tant, no es limitaria el servei només a l'empresa manresana.

Un altre dels avantatges d'aquests tubs, van explicar des de l'operadora de telefonia, és que permeten un manteniment dels cables òptim, ja que el teixit impedeix que els cables d'un operador facin malbé els dels altres. Els conductes estan fets amb materials flexibles i d'alta resistència, amb un monofilament de niló resistent al foc, productes químics i derivats del petroli. A més, com en el cas de Viladordis, l'estalvi econòmic permet arribar a llocs on inicialment no s'hauria pogut arribar davant la poca rendibilitat per la baixa densitat de clients.

Olivet va assegurar que, amb la connexió a Viladordis, tota la capital del Bages ja té accés a la fibra òptica. En aquest sentit, va afegir Serracanta, es tracta d'una bona notícia, ja que respon a la voluntat del govern municipal de garantir-hi l'accés i d'anul·lar les zones fosques.