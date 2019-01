Rato culpa el Banc d'Espanya de propiciar la fusió que va crear Bankia

L'expresident de Bankia Rodrigo Rato va assegurar que la fusió de les set caixes que va donar origen a Bankia es va fer per petició del Banc d'Espanya, que va dictar les instruccions i «no va deixar gaires opcions», ja que la fusió era l'única manera de complir els requisits de capital.

Així ho va indicar en la seva compareixença pel judici de la sortida a borsa de Bankia, que es va reprendre ahir a l'Audiència Nacional, en què va assenyalar que respondrà les preguntes de la Fiscalia, el Fons de Reestructuració d'Ordenació Bancària (FROB) i el seu advocat. Rato s'enfronta a una petició de la Fiscalia Anticor-rupció de cinc anys de presó per estafa a inversors i, en el cas de ser condemnat, sumaria la condemna a la que ja compleix a Soto del Real per apropiació indeguda en el cas de les «targetes black» de Caja Madrid. Rato va explicar que el pla de negoci de Caja Madrid, entitat que llavors presidia, elaborat el març del 2010, no preveia la fusió amb cap entitat, sinó que es va decidir arran del Reial Decret Llei de maig del 2010, que va establir la creació de sistemes institucionals de protecció (SIP) per a les entitats que no complissin els requisits de capital necessaris establerts per l'Autoritat Bancària Europea (EBA). Segons va indicar, Caja Madrid estava a prop del límit pel que fa als requisits de capital i la legislació aprovada llavors exigia sotmetre's a un procés de «fusió freda» amb altres caixes, ja que les caixes no tenien accions i Caja Madrid no havia emès quotes participatives (un instrument similar a les accions però sense drets de vot).

Així, Rato va defensar que la sortida a borsa de Bankia va ser una decisió legal i no empresarial, i que tant el Banc d'Espanya com el Govern eren «totalment partidaris» que Bankia sortís a borsa el juliol del 2011 per complir les exigències de capital que se li requerien.

«Ni el sistema institucional de protecció (SIP) ni la sortida a borsa van ser decisions empresarials, van ser decisions legals aprovades en rang de llei pel supervisor. Nosaltres les vam executar professionalment», va argumentar qui va ser ministre d'Economia.