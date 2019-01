La Cambra fa un curs per a joves per formar-los com a tècnics d'espectacles

La Cambra de Comerç de Manresa començarà el proper mes de febrer un nou curs de formació gratuït per a joves amb l'objectiu de donar-los els coneixements necessaris per treballar en el suport tècnic d'espectacles en viu. Es tracta d'una nova proposta del programa PICE centrada en el sector teatral i escènic que pretén formar nous professionals en aquest àmbit i crear sinergies amb les empreses del sector. El curs serà impartit per la companyia teatral Sargantana i té el suport del teatre Els Carlins de Manresa, on es farà la part pràctica de la formació. Amb aquest curs es vol oferir una formació diferent que permeti als joves iniciar el seu camí professional i conèixer de prop el sector de les arts escèniques. La formació té un alt contingut de treball pràctic, motiu pel qual s'ha buscat la col·laboració del teatre Els Carlins. Així, els joves podran treballar en un espai real i posar en pràctica tots els coneixements teòrics adquirits.