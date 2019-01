Els treballadors de Caixabank esperen saber el 17 de gener la xifra d'afectats per l'ERO

Els sindicats de treballadors de 'Caixabank' esperen que el banc els informi el 17 de gener del nombre de persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que el grup té previst fer per ajustar la plantilla. Tot i que el grup financer no ha plantejat encara xifres oficials, fonts sindicals han confirmat a l'ACN que es parla d'entre 2.000 i 2.500 persones. Direcció i representants dels treballadors es tornaran a reunir d'aquí a una setmana després d'una primera trobada formal aquest dijous a Barcelona que, segons fonts de CCOO, ha començat amb "mal peu". Els treballadors han demanat a l'empresa que es faci una "negociació ordinària" i que es retiri el format plantejat per la Direcció, que inclou l'article 41 de l'Estatut dels treballadors, que "permetria l'aplicació unilateral en cas de no acord".

Caixabank descarta valorar el contingut de les converses, que remarca que són un afer intern, però des de l'entitat recorden que el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ja va anunciar en la presentació del pla estratègic a Londres que esperava que les converses fossin "satisfactòries" i es pogués arribar a acords amb els treballadors. Des de Caixabank, consideren que la mesa de negociació està constituïda.

Entre els representants dels treballadors, però, CCOO i UGT lamenten que plantejar d'entrada sobre la taula "mesures coercitives" com l'aplicació unilateral de l'ERO que permet l'article 41 no és "ni just ni raonable".

En aquest sentit, fonts de tots dos sindicats recorden que sempre han tingut "molt bona fe negociadora" i que l'empresa es podria haver reservat aquesta carta per més endavant si realment no hi hagués marge d'assolir pacte en el format ordinari de converses entre empresa i sindicats.

En tot cas, les negociacions de fons no començaran fins a partir de la setmana vinent, quan Caixabank té previst presentar la memòria i els informes tècnics per justificar les mesures a prendre i les causes que les justifiquen. És llavors, doncs, quan es concretarien les propostes d'acomiadaments.

L'expedient es durà en el terme en el marc de la transformació digital i l'ampliació de la xarxa d'oficines urbanes cap a un model d'oficina 'store' centrada en l'asessorament i un horari d'atenció més extens, tal com van explicar els dirigents de Caixabank el novembre passat en la presentació del pla estratègic 2019-2021 celebrada a Londres. Actualment, a l'Estat hi ha 285 'store' a l'estat espanyol i la intenció és tenir-ne més de 600 a finals del 2021.

El pla estratègic passa per tancar 821 de les 4.461 oficines que té actualment a l'Estat, per al manteniment de les 1.076 oficines rurals i la potenciació del model d'atenció al client 'In Touch', centrada en canals digitals.