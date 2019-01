Vodafone Espanya anuncia l´acomiadament de fins a 1.200 empleats

Vodafone España ha comunicat avui als sindicats un procediment d'acomiadament col·lectiu que afectarà un màxim de 1.200 empleats dels aproximadament 5.100 que té al conjunt de l'estat, al voltant del 24% o gairebé 1 de cada 4 treballadors.

Vodafone, que ha convocat avui als representants dels treballadors, UGT, CCOO i STC, preveu iniciar a la fi de gener el període de consultes, que es prolongarà durant un mes.

En un comunicat, la companyia ha justificat la mesura en raons econòmiques, productives i organitzatives, i a explicat que amb la mateixa persegueix revertir la negativa evolució del negoci, amb caigudes en els ingressos i el resultat brut d'explotació (ebitda) en el primer semestre -abril a setembre- del seu any fiscal.

Els ingressos de Vodafone España van caure un 3,2%, fins als 2.421 milions d'euros en el primer semestre fiscal, llastrats per la reposició de tarifes i la guerra del futbol, i el seu valor comptable al país es va veure rebaixat en 2.900 milions.

A més, durant el període d'abril a setembre de 2018 va reduir la seva base de clients de televisió en 98.000, d'ells 66.000 entre juliol i setembre, principalment per la decisió de la companyia britànica de no continuar comprant futbol a Telefónica, que es va fer al juny amb els continguts de la Lliga i la Champions per a pròximes temporades.

Tant UGT com CCOO han expressat, en declaracions a Efe, el seu rebuig frontal a la mesura presentada per la companyia, a la qual, segons fonts sindicals, s'oposen tots els representants dels treballadors.

Un portaveu d'UGT ha denunciat que la situació que travessa la companyia britànica a Espanya "no és responsabilitat de la plantilla", sinó dels seus gestors, i ha considerat que "amb la mesura proposada pretenen solucionar la seva incapacitat demostrada i reiterada per a la presa de decisions estratègiques encertades".

Així mateix, ha instat a la companyia a buscar solucions que no repercuteixin en el nivell d'ocupació i que compleixin les expectatives de totes dues parts, plantilla i empresa.

Per part seva, CCOO ha qualificat la mesura de "desmesurada" i ha considerat que hi ha altres polítiques laborals que no suposin l'acomiadament de gairebé el 25% de la plantilla.

En una carta remesa a la plantilla, el conseller delegat i president de Vodafone España, António Coïmbra, ha reconegut que l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERE) "és una mesura difícil però necessària" que busca revertir la "negativa" evolució del negoci, reforçar la seva sostenibilitat i la seva competitivitat.

Ha explicat que aquest ajust de plantilla es produeix en un moment en el qual el mercat de telecomunicacions s'enfronta a "fortes pressions" en els marges de negoci, ja que, encara que la demanda de serveis continua creixent "de forma exponencial", no ho fan així els preus.

En aquest sentit, ha assegurat que prop del 50% de les altes brutes estan associades amb ofertes de baix i mitjà cost, la qual cosa, ha agregat, obliga a tenir una estructura de costos preparada per a competir "amb èxit" en tots els segments.

L'operadora espera aconseguir amb la representació social el millor acord possible tant per als empleats com per a l'empresa, que, segons els sindicats, té al voltant de 5.100 treballadors a Espanya, amb el que com si l'acomiadament col·lectiu afectés aquest màxim de 1.200 treballadors, suposaria la sortida de la companyia de gairebé d'un de cada quatre empleats.

Vodafone Espanya ja va retallar en 2015 la seva plantilla en uns 1.000 treballadors després d'integrar a l'operadora ONO, que va adquirir en 2014, i abans, en 2013, en uns 900.