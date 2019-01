L'operadora manresana Fibracat obrirà botiga al centre de Girona

Edifici on s´ubicarà Fibracat a Girona

Edifici on s´ubicarà Fibracat a Girona ACN

Fibracat obrirà botiga a Girona. L'operadora manresana acaba de llogar un local, de 200 metres quadrats i tres plantes, al cèntric carrer de Santa Clara. La planta baixa es convertirà en la botiga, la primera farà les funcions d'oficina i la tercera serà el magatzem. Obrirà portes entre els mesos d'abril i maig, moment en el qual la companyia preveu haver fet arribar la fibra òptica a tota la demarcació de Girona. El nou negoci suposarà la creació de, com a mínim, cinc nous llocs de treball.

Segons ha informat la companyia, a través d'un comunicat, amb la tria d'aquesta ubicació tan estratègica i identificativa tenen la voluntat tant de donar atenció als veïns de la ciutat de Girona i de la demarcació, com als possibles visitants de la ciutat procedents d'altres punts del territori català. Per a Fibracat, la demarcació de Girona és un "territori clau" perquè el seu procés d'expansió sigui un èxit.

L'arribada a Girona és una de les passes del procés d'expansió que Fibracat ha iniciat aquest any 2019 i que té per objectiu estendre's per tot Catalunya. A banda de Girona, l'operadora té intenció d'obrir botiga a Reus i Lleida.