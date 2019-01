Unauto alerta que si Catalunya canvia la normativa de les VTC haurà d'assumir les indemnitzacions

La patronal del negoci de vehicles de transport amb conductor, Unauto, va advertir ahir a la Generalitat que si canvia l'actual normativa de llicències de VTC, haurà d'assumir les indemnitzacions que aquests professionals demanaran i que ascendeixen a 1.100 milions d'euros.

El president d'Unauto VTC, Eduardo Martín, va explicar ahir que el decret llei del ministeri de Foment, pel qual es regula l'activitat de la VTC, estableix una moratòria de 4 anys durant la qual no es puguin variar les formes de treball. Per la qual cosa, si es fes, la Generalitat hauria d'«assumir» les indemnitzacions que presentin les empreses del sector, «perquè hi ha una responsabilitat compensatòria que recau en el govern que regula».

Unauto va lamentar ahir en roda de premsa el «xantatge» del sector del taxi, que ha amenaçat de fer vaga durant el Congrés Mundial de Mòbils (MWC) de Barcelona, «el febrer, si la Generalitat no regula per fixar amb una antelació mínima la contractació de serveis de VTC. A més, els taxistes també demanen que, una vegada acabin la carrera, els cotxes hagin de tornar a la base i no puguin circular pel carrer per a captar nous clients. Martín va lamentar que el sector de les VTC a Catalunya i els seus 3.000 treballadors es vegin «seriosament amenaçats» per les «coaccions» del sector del taxi cada vegada que hi ha algun gran esdeveniment.