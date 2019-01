Fibracat obrirà a la primavera un establiment a Girona

L'operadora manresana de telecomunicacions Fibracat va signar dijous el contracte de lloguer que li permetrà obrir la seva primera botiga a Girona, en un local ubicat al cèntric carrer de Santa Clara. Segons explica la compa-nyia, es tracta d'un local de tres plantes que sumen més de 200 metres quadrats.

Amb la tria d'aquesta ubicació «tan estratègica i identificativa», apunten fonts de la companyia, l'operadora té la voluntat «tant de donar atenció als veïns de la ciutat de Girona i de la demarcació, com als possibles visitants de la ciutat procedents d'altres punts del ter-ritori català». Per a Fibracat, la demarcació de Girona esdevé, expliquen les mateixes fonts, «un territori clau perquè el seu procés d'expansió sigui un èxit». L'obertura de l'establiment gironí suposarà la creació de cinc nous llocs de treball com a mínim.

Un cop ja signat el lloguer i quan s'hagin obtingut els corresponents permisos municipals s'iniciaran les obres per condicionar el local i convertir-lo en la store de Fibracat a la capital gironina. És previst que la inauguració de l'establiment tingui lloc entre els mesos d'abril i maig vinents, moment en el qual, també, tota la demarcació de Girona disposarà de la fibra òptica de Fibracat.

L'arribada a Girona forma part del procés d'expansió que Fibracat ha iniciat aquest 2019 i que té per objectiu estendre's per tot Catalunya i «convertir-se en líder del sector al territori». Paral·lelament a Girona, Fibracat obrirà molt aviat una store a Reus i una altra a Lleida. L'operadora es reivindica com «una companyia de proximitat, compromesa amb el territori, i que és capaç de mirar als ulls a la competència i plantar-li cara de debò».