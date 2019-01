La Generalitat convoca el Consell del Taxi a una reunió divendres que ve

La Generalitat ha convocat el Consell del Taxi per a divendres que ve per informar sobre el decret llei que està elaborant juntament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per regular l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC).

Fonts del departament de Ter-ritori i Sostenibilitat van informar ahir que exposaran com s'està desenvolupant la norma, en la qual la conselleria estaria estudiant la viabilitat jurídica d'incloure que plataformes com Uber i Cabify hagin de precontractar els seus serveis amb una antelació mínima i la tornada a la base després de cada trajecte.

Aquestes eren les exigències d'associacions de taxistes com Élite Taxi, que ha posat sobre la taula una possible convocatòria de vaga per al Mobile World Congress (MWC), un esdeveniment internacional que tindrà lloc del 25 al 28 de febrer a l'Hospitalet de Llobregat, si el Govern català no les té en compte.