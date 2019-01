Els productors de llet de l'Estat espanyol acumulen unes pèrdues de 25 milions d'euros al mes

La Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) ha alertat que l'Estat espanyol es quedarà sense ramaderies, ja que tanquen, de mitjana, tres explotacions làcties al dia, després d'acumular unes pèrdues de 25 milions d'euros al mes per als productors, segons ha informat l'organització agrària en un comunicat.

En concret, l'UPA ha enviat una carta a les indústries làcties en què subratlla la «necessitat imperiosa» que els ramaders espanyols rebin un preu just per la llet, ja que Espanya se situa a la cua d'Europa pel que fa a preus en origen. «Sense preus justos, tots els esforços de la cadena làctia quedaran en res perquè els ramaders haurem de tancar», han assegurat des de l'organització agrària.

«És una evidència que si el preu de la llet en origen no puja ens veiem abocats a la desaparició i al tancament», han indicat les fons de la Unió, alhora que han recordat que a l'Estat espanyol tanquen de mitjana 3 explotacions làcties al dia, segons dades recollides de les estadístiques del ministeri d'Agricultura.

Per part de l'UPA han assenyalat que «cap eina servirà» -en referència als contractes de compravenda, a les campanyes de promoció o als canvis legislatius- si no s'aborda un «veritable canvi de consciència» dels industrials lactis. «Vostès s'han de convèncer que cap model empresarial pot basar-se a arruïnar els seus proveïdors», els recorden en la nota.

L'organització agrària ha avisat que, sense un «horitzó clar», els joves i dones rurals es podrien veure exclosos del sector productor de llet, en no albirar una perspectiva de futur en la ramaderia làctia, amb la consegüent pèrdua per al món rural i per a la societat general.