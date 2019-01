Francesc Solé, soci i president honorífic d'Oliva Torras, mor als 89 anys

Francesc Solé, president honorífic d'Oliva Torras i també accionista de l'empresa, ha mort als 89 anys d'edat, per causes naturals.

Solé era soci de l'empresa manresana des de que s'hi va incorporar el 1972, juntament amb Sebastià Catllà, amb qui durant dècades -a part de ser-ne soci- en va compartir la gerència. Mentre Solé s'encarregava de la part més tècnica i comercial, Catllà ho feia de la planta, segons recordava aquesta dilluns el mateix Catllà.

Solé va arribar a Oliva Torras després d'haver treballat a diferents firmes manresanes i bagenques vinculades al sector del metall i haver estudiat peritatge industrial.

Catllà el recordava com «un gran treballador» i un «home de consensos, amb una gran visió de futur» amb qui «mai hi ha hagut entrebancs en una tasca tan complicada com és la gestió d'una empresa familiar». També destacava la seva capacitat «per tirar sempre endavant, no tirar mai la tovallola i de les dificultats treure'n oportunitats. I per això, i gràcies a ell i el seu saber fer, el grup sempre ha pogut tirar endavant».

El funeral tindrà lloc dimecres a les 10 del matí, a la sala Montserrat de la Funerària Fontanova de Manresa.