La integració del CTM a Eurecat es va fer efectiva l'11 de desembre

El CTM ja forma part de la fundació privada Eurecat. Segons ha informat el propi centre tecnològic en un comunicat aquest dilluns, la inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya va tenir lloc l'11 de desembre passat, culminant així una operació aprovada el 28 de setembre per part d'ambdós patronats i que reforça el seu posicionament com un dels centres tecnològics més importants del Sud d'Europa.

Eurecat Manresa, l'ens sorgit de la fusió, aplegarà les principals competències i l'expertesa del ja extint CTM en els àmbits de sostenibilitat, de materials metàl·lics i ceràmics i modelització i simulació de processos. "La integració plena d'aquestes competències i coneixements amb la resta d'àmbits tecnològics d'Eurecat, generarà sense dubte grans sinergies i possibilitarà que des de Manresa puguem oferir solucions tecnològiques més completes a les empreses i arribar a empreses del territori que fins ara no havien treballat amb nosaltres", remarca el president d'Eurecat, Xavier Torra.

En paraules del vicepresident del CTM, Francesc Santasusana, l'etapa de tres anys d'integració funcional entre Eurecat i el CTM "ha estat molt positiva i ha permès posar les bases per a què ara la fusió s'implementi de forma natural i obri una nova etapa pensada per millorar i créixer en recursos, capacitats, abast i projecció del centre en l'àmbit empresarial per ajudar-lo a ser més competitiu".

Manteniment dels llocs de treball i de la vinculació del CTM amb el territori



"El projecte d'Eurecat en general i aquesta fusió en particular estan orientats al creixement. Les empreses catalanes necessiten innovar més i millor i acompanyar-les en aquests processos és la missió d'Eurecat", segons Xavier Torra.

D'acord amb els termes de la fusió, es mantindran els cent llocs de treball que formen actualment la plantilla de la Fundació CTM i els plans de futur són de creixement en activitats, persones i inversions. D'altra banda, la vinculació amb el territori i els seus principals agents i empreses es reforçarà amb la creació de la figura d'un gerent territorial d'Eurecat a la Catalunya Central, que tindrà la seva base d'operacions a Manresa.

"Arribar a quantes més empreses millor és un dels altres objectius estratègics d'Eurecat i comptar amb centres de competència distribuïts territorialment i la figura dels gerents territorials són fonamentals per assolir aquest objectiu", segons el director general Corporatiu d'Eurecat, Xavier López.

El patronat actual del CTM es constituirà en Comissió Territorial CTM-Catalunya Central, que tindrà poder de decisió respecte a qualsevol acte de disposició dels actius o béns provinents del CTM, així com en la designació del seu representant en el Patronat d'Eurecat. Una altra de les seves finalitats serà realitzar el seguiment de les activitats i dels projectes relacionats amb les seves àrees d'especialització i el seu territori, així com potenciar-ne de nous.