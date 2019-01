Eurecat comunica amb més d'un mes de retard la culminació de la fusió del CTM

Eurecat va comunicar ahir en una nota de premsa que la integració del CTM al gran centre tecnològic català es va inscriure l'11 de desembre passat al Registre de Fundacions, el darrer pas per a la desaparició formal del centre tecnològic manresà. La notificació la feia pública ahir Eurecat, més d'un mes després sense cap motiu aparent per al retard, segons confirmaven ahir fonts del centre tecnològic, i, a més, l'ens que presideix Xavier Torra eludia explicar en la nota que José Manuel Prado, que ha estat l'ànima científica del centre durant l'última dècada, va abandonar el mateix 11 de desembre el càrrec, el qual no ha tingut encara relleu.

Amb la inscripció al Registre de Fundacions, es culmina un procés segellat el 28 de setembre passat, quan els patronats del CTM i d'Eurecat van donar-hi el sí. La fusió, per la qual desapareix legalment la fundació publicoprivada manresana, permetrà que l'edifici del Parc Central de la capital del Bages, rebatejat com a Eurecat Manresa, aplegui les principals competències del conjunt d'Eurecat en les matèries de les quals el centre manresà és especialista, com sostenibilitat, materials metàl·lics i ceràmics i modelització i simulació de processos.

Amb la fusió es mantenen el centenar de llocs de treball que tenia fins ara el CTM i els plans de futur per al centre són de «creixement en activitats, persones i inversions», segons recalcava ahir la nota de premsa. La vinculació d'Eurecat amb el territori s'ha de consolidar amb el nomenament d'un gerent territorial. El nom per a aquest càrrec l'haurà de proposar la comissió territorial d'Eurecat Manresa en què es transforma el que ha estat fins ara el patronat del CTM. La comissió tindrà com a missió fer seguiment dels acords de la fusió i controlar-ne els indicadors (econòmics, de creixement de personal i d'inversions i de representativitat del teixit industrial). Amb tot, aquesta comissió no estarà totalment definida fins al mes que ve, explicava ahir a aquest diari Francesc Santasusana, que ha estat fins ara el president del comitè executiu del CTM. Segons Santasusana, a la comissió hi haurà d'haver representació municipal, de la Cambra de Comerç, la UPC i els col·legis professionals, i la voluntat del fins ara president del comitè executiu és que les empreses que van impulsar el CTM fa un quart de segle hi tornin a tenir protagonisme. «Hem acabat una etapa però ara consolidarem el nou projecte», diu Santasusana, que podria ser la persona que representi l'antic CTM al patronat d'Eurecat.

Segons Santasusana, els tres anys que ha durat el procés d'integració a Eurecat «han estat molt positius i han permès posar les bases perquè ara la fusió s'implementi de forma natural i obri una nova etapa pensada per millorar i créixer en recursos, capacitats, abast i projeccció del centre en l'àmbit empresarial».

Quant a la direcció tècnica del centre, Santasusana explica que, tot i la marxa de Prado, «es manté la mateixa estructura». De cara al futur considera que «hem de confiar en les persones de la casa».