La igualadina Stikets tanca l'any amb el 50% més de comandes

L'empresa igualadina Stikets, dedicada a la venda on-line d'etiquetes personalitzades i altres productes infantils, ha tancat el 2018 amb més de 300.000 comandes lliurades, un 50% més que l'exercici anterior. El creixement de les vendes ha permès elevar la facturació de la marca fins als 5 milions d'euros, segons dades de la mateixa Stikets.

Amb aquestes xifres, Stikets manté la línia de creixement sostinguda des del seu naixement, el 2010. La fundadora i CEO de l'empresa, Stephanie Marko, assenyalava ahir en un comunicat que «l'aposta per la internacionalització, la diversificació de productes i el salt al canal off-line han estat clau per al creixement de l'empresa».

Així, Stikets ha sumat a les seves conegudes etiquetes altres productes personalitzats com cintes per penjar jaquetes o bates, vinils i polseres identificatives. A més, la web ha crescut en solucions per a l'àmbit empresarial i professional.

D'altra banda, la marca ha ampliat aquest any el seu catàleg per al canal off-line. A més de les etiquetes per a roba de venda en merceries i les adhesives per a material escolar comercialitzades en llibreries, ja estan disponibles en tots dos establiments els paquets amb etiquetes per marcar tot el material per al col·legi o l'escola infantil.

Fa només unes setmanes, Stikets va lliurar la comanda un milió des que va obrir com a pàgina web el 2010. Stephanie Marko explica que va tenir clar des del principi que Stikets seria una e-commerce perquè fos accessible des de qualsevol lloc, ja que «els nostres productes són universals perquè donen resposta a una necessitat de totes les mares: marcar roba i objectes amb etiquetes que resisteixen les rentades i que són 100% personalitzables». Marko avança que, en els pròxims mesos, Stikets continuarà ampliant el seu catàleg en l'àmbit de la personalització, «sempre amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels clients; tots els productes Stikets estan pensats per guanyar temps, estalviar diners i donar solucions a les famílies», segons explica en el comunicat.

Stikets.es va néixer el 2010 de la idea de l'emprenedora Stephanie Marko, que buscava la millor manera d'organitzar i no perdre les coses dels seus fills. Així, l'empresa s'ha especialitzat en productes per marcar roba, llibres, sabates, material escolar, motxilles i qualsevol objecte per tal d'evitar que es perdi.