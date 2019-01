L'OCDE aprecia símptomes de fatiga en el creixement espanyol

El ritme de creixement de l'economia espanyola s'està afeblint, segons ha advertit l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), en línia amb les perspectives de desacceleració detectades per a la resta de les principals economies de la zona euro, així com per al conjunt de països del «Club de països desenvolupats». La lectura de novembre de l'índex compost d'indicadors líders per a Espanya torna a apuntar a una moderació de l'impuls de creixement, després de baixar a 98,94 punts des dels 99,13 del mes anterior. L'indicador dissenyat per anticipar els punts d'inflexió de la tendència de l'activitat econòmica en una període de sis a nou mesos acumula onze caigudes mensuals consecutives en el cas d'Espanya.