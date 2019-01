Més de mig miler de persones acomiaden Andreu i Sebastián Aguilera

Més de mig miler de persones s'ha aplegat aquest dimecres al matí a la seu d'Imprintsa, a Sant Fruitós de Bages, en el funeral d'Andreu Aguilera, director general d'impremtes de Prensa Ibérica i ànima d'Impressions Intercomarcals SA (Imprintsa), i del seu pare, Sebastián Aguilera, traspassats en només quaranta-vuit hores de diferència.

La cerimònia, molt emotiva i carregada d'al·lusions als grans valors professionals d'Andreu Aguilera, ha aplegat representants de tot el sector de les arts gràfiques de l'estat, a més de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola; el conseller delegat del grup, Aitor Moll; i la consellera Arantxa Moll.

La cerimònia, que s'ha iniciat amb la cançó "Shaking the tree", de Peter Gabriel (el músic preferit d'Andreu Aguilera), ha estat oficiada per Joan Torner, que ha recordat els valors que han guiat la trajectòria vital i professional d'Aguilera, com "la lluita, l'esforç i la tenacitat". Torner ha recordat els orígens gaditans de la nissaga Aguilera Alfaro, i l'arribada de Sebastián Aguilera i Antonia Alfaro a Catalunya a mitjan anys 50. "Una generació de valents", ho ha descrit Torner, que ha demostrat, al llarg de la seva vida, "fortalesa de caràcter i esperit de sacrifici".

Gonçal Mazcuñán, fundador i exdirector de Regió7, i "mentor" d'Aguilera en els seus inicis al departament tècnic d'aquest diari, ha tingut consoladores paraules per a l'esposa d'Aguilera, Teresa Casals, per a la seva filla Miranda, el seu germà Josep i la mare, Antonia, els quals han patit una doble i molt dolorosa pèrdua aquests dies.

Mazcuñán s'ha referit a Andreu Aguilera com una persona "valenta, generosa, entranyable, divertida i bona persona". A més, ha qualificat Andreu Aguilera de "referent" en la professió.

La cerimònia s'ha tancat amb intervencions de familiars dels finats: Jaume Casals, Cristina Bertrán i Isaac Aguilera, que han aportat records íntims a l'acte.

Les notes de "Quan tot s'enlaira", de Txarango, han conclòs un comiat ple d'emocions i de condolença per la doble pèrdua.