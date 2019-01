CaixaBank planteja un ERO per a 2.157 treballadors, més del 7% de la plantilla

La direcció de CaixaBank ha plantejat als sindicats un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per a 2.157 persones, més del 7% de la plantilla, en el marc del nou Pla Estratègic 2019-2021, que contempla una reducció del 18% de la xarxa d'oficines, segons han confirmat fonts de l'entitat i sindicals.

En concret, l'excedent de plantilla estimat es repartiria en 1.913 llocs de treball de la xarxa d'oficines i 244 de serveis de suport a la xarxa, que en total sumen els 2.157 que s'han plantejat.

CaixaBank ha presentat aquesta proposta a la representació sindical en la reunió que han tingut durant el matí d'aquest dijous, amb la "ferma voluntat d'arribar a un acord consensuat" després del procés de negociació obert el passat 10 de gener, en el qual es va constituir la taula negociadora i es va fixar el calendari de reunions.

Els sindicats, que ja esperaven que l'entitat traslladés les xifres sobre el nombre de llocs afectats, han subratllat que es tracta d'una decisió "traumàtica" perquè s'amenaça amb la unilateralitat si no hi ha acord: "Quina excepcionalitat hi ha que no es pot tenir una negociació no sotmesa a terminis ni amenaces d'unilateralitat?", han recalcat.

Entre d'altres mesures, CaixaBank també ha posat sobre la taula ampliar l'horari d'atenció al públic a les tardes a totes les oficines, encara que sense especificar com ni quan; ampliar la mobilitat geogràfica en l'àmbit provincial; augmentar el contingent de 'in touch'; abaratir la classificació d'oficines i eliminar les sucursals de menys de quatre sotsdirectors i segons responsables.

Els objectius de negoci del banc presidit per Jordi Gual passen per tancar 821 sucursals urbanes, fins comptar amb un total de 3.640 el 2021, i avançar cap a una transformació de la seva xarxa que permeti ampliar el nombre d'oficines d'assessorament urbanes ('Store') fins a les 600, des de les 285 actuals, així com mantenir la xarxa de sucursals en petites poblacions (xarxa AgroBank) i desenvolupar els seus serveis digitals.

Estendre la xarxa d'oficines 'Store' suposa augmentar les integracions de petites sucursals urbanes, que s'aplegaran en una única oficina, molt més gran i amb més serveis i horari d'obertura ininterrompuda de matí i tarda.