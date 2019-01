Més de mig miler de persones acomiaden a Imprintsa Andreu i Sebastián Aguilera

Més de mig miler de persones es van aplegar ahir al matí a la seu d'Imprintsa, a Sant Fruitós de Bages, en el funeral per Andreu Aguilera, director general d'Impremtes de Prensa Ibérica i ànima d'Impressions Intercomarcals SA (Imprintsa), i del seu pare, Sebastián Aguilera, traspassats aquesta setmana, amb només quaranta-vuit hores de diferència. Andreu Aguilera va morir sobtadament diumenge als 56 anys, mentre que el seu pare ho va fer dimarts, després d'una llarga malaltia, als 85.

A la cerimònia, carregada d'al·lusions als grans valors professionals d'Andreu Aguilera i a les arrels familiars, hi van assistir, entre molts d'altres, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola; el conseller delegat del grup, Aitor Moll; i la consellera Arantxa Moll, a més del conseller del grup, Pere Pujadó; el director general financer, Álvaro Alcolea; el director general de Negoci, Luis Andreu; el conseller delegat per la Comunitat Valenciana, José Antonio López Ruiz de Zuazo, i el director general de gestió de Balears, José Manuel Atienza. També, el director general d'AGM, Jaime Abella; el gerent de Liberduplex, Víctor Trillo; el secretari del conseller delegat de Prensa Ibérica, Francisco Guixà, i l'equip dels serveis centrals de Barcelona del grup.

També van acompanyar la família en aquest moment difícil el director general d'El Periódico, Joan Alegre; el gerent d'El Periódico, Joan Solà; Adolf Gesali, de Logística de Medios; Óscar Rodríguez, gerent de Marina Press del Grupo Godó; Robert Serentill i Joan Cal, administrador i director general respectivament de Segre; Jordi Molet, director general d'El 9nou; Julián Sanz i Raúl Sanz, propietari i gerent de Diari de Terrassa; Ricard Rafeques, director d'El 3 de Vuit, i diferents representants d'empreses proveïdores, a més d'una nombrosa representació de l'empresariat bagenc.



«Lluita, esforç i tenacitat»

La cerimònia, que va obrir la cançó Shaking the tree, de Peter Gabriel (el músic preferit d'Andreu Aguilera), va ser oficiada per Joan Torner, que va recordar els valors que han guiat la trajectòria vital i professional d'Aguilera, com «la lluita, l'esforç i la tenacitat». Valors, va dir, «que volem compartir». Torner va recordar els orígens gaditans de la nissaga Aguilera Alfaro, i l'arribada de Sebastián Aguilera i Antonia Alfaro a Catalunya a mitjan anys 50. «Una generació de valents, que treballava de dilluns a dissabte», va descriure Torner. Una generació que ha demostrat, al llarg de la seva vida, «fortalesa de caràcter i esperit de sacrifici». «La família us ho deu tot», va dir Torner adreçant-se a la memòria de Sebastián Aguilera i a la seva esposa.



«Fer bé coses importants»

Gonçal Mazcuñán, fundador i exdirector de Regió7, i «mentor» d'Aguilera en els seus inicis al departament tècnic d'aquest diari, va tenir consoladores paraules per a la dona d'Aguilera, Teresa Casals, per a la seva filla, Miranda, el seu germà, Josep, i la mare, Antonia, els quals han patit una doble i molt dolorosa pèrdua aquests dies. Així, Mazcuñán va recordar la «tossudesa» d'Aguilera, i la seva capacitat «de fer coses importants, i de fer-les bé». Mazcuñán es va referir a Andreu Aguilera com una persona «valenta, generosa, entranyable, divertida i bona persona». A més a més, va qualificar Andreu Aguilera de «referent» en la professió, «un mirall on et podies veure reflectit. Un mestre. Una persona admirada al sector, el que més sabia de la seva feina». Mazcuñán va exhortar els presents a «plorar avui» els finats, però a «recordar-los amb admiració a partir de demà».

A la dona d'Aguilera, Teresa Casals, Mazcuñán li va demanar «deixar-se endur per la certesa que el que has viscut al costat de l'Andreu durarà per sempre». També va tenir paraules per al germà del traspassat, Josep Aguilera, a qui va insistir a «mantenir els valors dels Aguilera Alfaro» i va recordar una cita del revolucionari Che Guevara en què reclamava valentia, compromís i bondat: «A la terra fan falta persones que treballin més i critiquin menys, que construeixin més i destrueixin menys, que prometin menys i resolguin més, que esperin rebre menys i donar més, que diguin millor ara que demà». Gonçal Mazcuñán va tancar la seva intervenció amb uns versos de l' Elegía a Ramón Sijé, de Miguel Hernández.



Influències per sempre

Durant la cerimònia també van intervenir els familiars dels finats Jaume Casals, Cristina Bertran i Isaac Aguilera, que van aportar a l'acte bocins de la memòria íntima de Sebastián i Andreu Aguilera, «influències que perduraran sempre en les nostres vides», es va insistir en la cerimònia. Casals va recordar la «generositat, lluita i perfeccionisme» d'Andreu Aguilera, «un amant de la natura», com el va descriure.

Versos del poema El pi de Formentor, de Miquel Costa i Llovera («Mon cor estima un arbre! Més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger»), les notes de How can I be sure of you, de Nilsson, i de Love of my life, de Queen, van precedir unes breus paraules de Teresa Casals, al límit del plor, que va assegurar que «l'Andreu ens va ensenyar a ser molt forts i tirarem endavant». Les notes de Quan tot s'enlaira, de Txarango, van concloure un comiat curull d'emocions per la doble pèrdua.