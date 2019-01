El Banc d'Espanya deixarà d'emetre bitlletsde 500 euros a partir del proper 27 de gener

El Banc d'Espanya cessarà l'emissió de bitllets de 500 euros el pròxim diumenge 27 de gener, en aplicació de la decisió adoptada per l'Eurosistema el maig del 2016. El supervisor explica, però, que aquests bitllets seguiran sent de curs legal, de manera que podran seguir circulant i utilitzant-se com a mitjà de pagament i com a dipòsit de valor, és a dir per comprar i guardar.

Així mateix, els sectors professionals, com bancs, companyies de transport de fons o oficines i canvi de moneda, entre altres establiments, podran recircular els bitllets de 500 euros.

Aquests bitllets mantindran el seu valor indefinidament i podran canviar-se en els bancs centrals nacionals de la zona de l'euro en qualsevol moment.

Segons les últimes xifres publicades pel Banc d'Espanya, el nombre de bitllets de 500 euros posats en circulació es va situar al mes de novembre en 31 milions, xifra que suposa un milió menys que un mes abans, i així doncs se situa en nivells del febrer de l'any 2003.

D'aquesta manera, l'import de tots els bitllets de 500 euros es va situar en 15.500 milions d'euros. La decisió de deixar de produir aquests bitllets per part dels organismes europeus és deguda a la «creixent preocupació» en l'opinió pública de què estan sent utilitzats per realitzar activitats delictives, com la corrupció o també el finançament del terrorisme.