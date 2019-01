La CE proposa negociar un acord amb els EUA que elimini aranzels industrials

La Comissió Europea proposa negociar un acord comercial amb els Estats Units que elimini els aranzels vigents que s'apliquen a productes industrials, exceptuant els agrícoles. Així ho va anunciar ahir l'eurocomissària de Comerç Cecilia Malmström, que espera que el Consell doni la llum verd a la proposta per iniciar les negociacions entre Brussel·les i Washington. Segons l'executiu comunitari, tot i que els aranzels aplicats ara són «relativament baixos», l'eliminació de tots els gravàmens en els productes industrials tindria un impacte «important» en les empreses i consumidors als dos costats de l'Atlàntic.

L'anunci arriba prop de sis mesos després de l'acord conjunt entre els Estats Units i la UE que va suposar l'inici d'una treva en la guerra comercial iniciada pel president Donald Trump. La treva no ha evitat però que els recels entre els EUA i la UE continuïn.

A partir del febrer, per exemple, la institució presidida per Jean-Claude Juncker restringirà de manera «definitiva» la importació de certs productes d'acer amb aranzels de fins al 25% per contrarestar les tarifes duaneres imposades per l'administració de Trump des de la primavera del 2018. Segons va anunciar fa uns dies la CE, però, l'impost només s'aplicarà si les importacions superen «els nivells tradicionals» de fluxos comercials de l'acer.

El juliol, Juncker i Trump ja van acordar treballar cap a un comerç sense aranzels ni barreres en alguns productes industrials i frenar els gravàmens als cotxes europeus.