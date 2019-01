Seat va fabricar 22.000 cotxes a Algèria durant l'any passat

La planta de muntatge de la joint venture Sovac Production, formada pel Grup Volkswagen i Sovac (l'importador del consorci alemany a Algèria), va tancar el 2018 amb 53.000 cotxes produïts, el triple que en l'exercici precedent (17.015 unitats), dels quals 22.000 unitats van correspondre a Seat. Segons va informar ahir la companyia en un comunicat, la planta multimarca de Relizane (a 280 quilòmetres al sud-oest d'Alger), inaugurada el juliol del 2017, té capacitat per produir fins a 360 vehicles diaris i, actualment, té una plantilla de 813 treballadors, després d'incorporar-ne 224 el 2018. El grup produeix 15 models en aquesta fàbrica en exclusiva per al mercat algerià: Audi A3 Sedan, A3 Sportback i Q2; els Seat Ibiza, Arona, León i Ateca; els Skoda Fabia, Octavia i Rapid, i els Volkswagen Polo, Golf, Tiguan, Passat i el Volkswagen Caddy. Gràcies a l'increment de la producció, Seat va tancar el 2018 amb 18.500 vehicles matriculats en el mercat algerià, el 262,7% més que en el curs anterior. Algèria va ser així el país on va créixer més la companyia amb seu a Martorell l'any passat. «El llançament d'onze models d'Audi, Seat, Skoda i Volkswagen era un repte i s'ha superat gràcies a l'estreta col·laboració entre totes les marques i Sovac. Aquesta planta és una oportunitat per al grup d'ampliar la presència a Algèria. Per a Seat és també un senyal de l'estratègia de globalització que estem impulsant», diu el vicepresident de Producció i Logística de la marca, Christian Vollmer.