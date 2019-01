Davos aborda la ´Globalització 4.0´ amb Merkel, Sánchez i Bolsonaro com a principals reclams polítics

El Fòrum Econòmic Mundial celebrarà entre els dies 22 i el 25 de gener la seva 49a edició, que comptarà amb més de 3.000 participants, reunits en la localitat suïssa de Davos-Klosters sota el lema 'Globalització 4.0: Configurant una arquitectura global en l'era de la quarta revolució industrial' i que comptarà amb la canceller alemanya, Angela Merkel, i els presidents d'Espanya, Pedro Sánchez, i del Brasil, Jair Bolsonaro, com a grans reclams polítics en una edició òrfena de la major part dels principals líders mundials.

"Després de la Segona Guerra Mundial, la comunitat internacional va conjuminar esforços per a construir un futur compartit. Avui dia, ha de fer això de nou", ha assenyalat Klaus Schwab, fundador i president del Fòrum Econòmic Mundial, afegint que "en lloc de tancar les economies a través del proteccionisme i la política nacionalista, s'ha de forjar un nou pacte social entre els ciutadans i els seus líders, perquè tots se sentin prou segurs dins del seu propi país com parar romandre oberts al món en general".

En aquest sentit, el Fòrum Econòmic Mundial adverteix en el seu 'Informe de riscos globals 2019' que el creixement econòmic mundial es veurà frenat per les "contínues tensions geoeconòmiques", la qual cosa comportarà una deterioració de les normes i acords comercials multilaterals.

El document, que ha comptat amb la col·laboració de Marsh & McLennan Companies i Zuric Segurs, assenyala que l'"empitjorament" de les relacions internacionals ha "dificultat" l'adopció de mesures enfront de "una sèrie de desafiaments cada vegada major".

En concret, el Fòrum Econòmic Mundial ha constatat, després de consultar a prop de 1.000 experts de tot el món, que s'està produint una "deterioració" de les condicions econòmiques i geopolítiques actuals". Així, el 88% dels enquestats espera que els acords comercials a nivell mundial sofreixin una "erosió" durant aquest any.

"En un context en el qual el comerç global i el creixement econòmic estan en risc, és molt important renovar l'arquitectura de la cooperació internacional. No tenim pólvora per a fer front al tipus d'alentiment a la qual ens podria portar la dinàmica actual", ha subratllat el president del Fòrum Econòmic Mundial, Borge Brende.

Així mateix, en un escenari de 10 anys, els esdeveniments meteorològics "extrems", com a inundacions o tempestes, es mantenen com un dels principals riscos per probabilitat, seguit del "fracàs" de la mitigació del canvi climàtic, les catàstrofes naturals o els ciberatacs a gran escala.

D'altra banda, les preocupacions sobre el risc de frau relacionat amb les dades i els ciberatacs van tornar a ser destacats pels líders enquestats al costat d'altres vulnerabilitats tecnològiques. D'aquesta manera, aproximadament dos terços dels mateixos creuen que els riscos associats amb les notícies falses i el robatori d'identitat augmentaran en 2019, mentre que les tres cinquenes parts opinen el mateix sobre la pèrdua de privacitat en empreses i governs.

"Vivim en un món cada vegada més interconnectat degut en gran part a la transformació digital. Aquest entorn de canvi constant planteja noves incerteses i riscos i exigeix a les empreses ser més resilientes i fluides", ha destacat Pablo Bernad, soci responsable de Consultoria de Riscos de KPMG a Espanya, assenyalant que això obliga les empreses "a ser més ràpides a l'hora de prendre decisions convertint l'agilitat en la nova moneda de canvi empresarial".

Sánchez recull el testimoni de Zapatero

En el pla polític, Pedro Sánchez té previst acudir al Fòrum Econòmic Mundial, on mantindrà una xerrada dimecres que ve amb el president de l'entitat, Borge Brende, convertint-se així en el primer president espanyol a participar en la reunió des que ho fes José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

Sánchez liderarà així la delegació espanyola a Davos, que estarà formada per 24 persones i que en el pla polític, a més de l'inquilí de la Moncloa, comptarà també amb la presència de la ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, així com de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.

Així mateix, també estaran presents a Davos l'espanyola Arancha González Laya com a directora executiva del Centre de Comerç Internacional i Enric Sala, explorador resident de National Geographic.

Malgrat comptar per primera vegada des de 2010 amb la presència del president d'Espanya, Davos es perdrà en l'edició de 2019 a bona part dels principals líders polítics mundials, després que Donald Trump, Emmanuel Macron i Theresa May hagin declinat prendre part en la cita, a la qual tampoc acudiran els 'primers espases' polítics de la Xina, Rússia o el Canadà.

D'aquesta manera, a més del president espanyol, entre les principals economies mundials també prendran part en aquesta edició del Fòrum Econòmic Mundial la cancellera alemanya, Angela Merkel, així com el primer ministre d'Itàlia, Giuseppe Conte, i el seu homòleg japonès, Shinzo Abe.

Quant a la representació llatinoamericana, bona part de l'atenció serà acaparada pel president del Brasil, Jair Bolsonaro, qui acudeix així a la seva primera gran cita internacional. També estaran presents a Davos la setmana vinent els presidents de Colòmbia, Iván Duque; el Perú, Martín Alberto Vizcarra; Costa Rica, Carlos Alvarado; l'Equador, Lenin Moreno, i de Paraguai, Mario Abdo Benítez.

Representació empresarial

La representació empresarial espanyola en la 49a edició del Fòrum Econòmic Mundial comptarà amb la presència en la localitat suïssa dels presidents dels dos grans bancs espanyols, Santander i BBVA, així com dels màxims responsables d'empreses com Iberdrola, Repsol, Ferrovial o Acciona.

Segons el llistat de participants en l'esdeveniment mancant menys d'una setmana per a la seva inauguració, la delegació empresarial espanyola a Davos comptarà amb la presència de la presidenta del Santander, Ana Botín, així com amb la de Carlos Torres, president de BBVA, qui estarà acompanyat del conseller de l'entitat i exejecutivo del Banc Central Europeu (BCE), José Manuel González-Páramo.

Altres representants de l'Ibex 35 en el Fòrum Econòmic Mundial seran José Manuel Entrecanales, president i conseller delegat d'Acciona, acompanyat de Rafael Mateo, conseller delegat d'Acciona Energy, i de Luis Castella, màxim executiu d'Acciona Infraestructures, així com el president i conseller delegat de Amadeus, Luis Maroto.

També figuren entre els representants a Davos d'empreses espanyoles cotitzades el president de Ferrovial, Rafael del Pi, així com el president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, al costat del responsable d'Innovació i Sostenibilitat de l'elèctrica, Agustín Delgado, a més del conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz.

Fora de les empreses espanyoles cotitzades, Demetrio Carceller acudirà a Davos en el seu paper de president de Grup Disa; Gloria Fluxá participarà com a vicepresidenta del Grup Iberostar; Javier López Madrid prendrà part en el Fòrum Econòmic Mundial com a conseller delegat de Grup Villar Mir, mentre Albert Morro estarà present com a fundador de Nanoboost.

Així mateix, l'espanyol Ramón Laguarta també acudirà a la localitat suïssa en el seu rol de president i màxim executiu de Pepsico, després de donar el relleu en la multinacional a Indra Nooyi.