«Pressupostos inconsistents»

El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat del 2019. L'executiu de Pedro Sánchez Castejón té com a objectiu consolidar-se a la Moncloa fins al 2020 i el projecte de pressupostos públics presentats s'ha d'interpretar en aquesta clau. Aprovar-los seria un èxit per al govern socialista, després de la dolorosa derrota electoral soferta a Andalusia, i li permetria no avançar les eleccions. La necessitat de seduir l'independentisme porta a incloure per a Catalunya una partida de 2.050 milions d'euros, xifra que implica un augment de la inversió respecte a l'any passat del 52%, però que suposa només un 16,8% de les inversions totals de l'Estat, lluny del 19,2% del PIB català sobre el conjunt d'Espanya. Recordem que la disposició de l'Estatut que estableix que les inversions de l'Estat en infraestructures han de ser equivalents al pes de l'economia catalana va ser anul·lada el 2010 pel Tribunal Constitucional.

Aquest grapat de milions és un intent d'engalipar les forces sobiranistes d'ERC i el PDeCAT, ja que necessita els seus vots per tirar endavant els comptes públics. En qualsevol cas, de la xifra pressupostada a l'executada finalment hi ha molta diferència. De mitjana, des del 2001 un 25% del que es pressuposta a Catalunya s'acaba no invertint. Una altra prova que es busca acontentar tothom la tenim en el detall de les xifres del ferrocarril d'alta velocitat. Els trams del nord-oest, Cantàbric, Extremadura i Andalusia, de rendibilitats tan negatives que no cobreixen ni les despeses de funcionament, es presenten conjuntament amb el Corredor Mediterrani, línia prioritària des de fa anys però que no acaba de completar-se mai.

El pressupost consolidat de despeses s'enfila fins als 472.660 milions d'euros, un increment del 5,1% respecte a l'any passat. La partida més voluminosa cor-respon a les pensions, que aquest any s'han revaloritzat d'acord amb l'IPC, i arriba als 154.000 milions d'euros, la xifra més alta de la història. Amb la guardiola de les pensions buida, el govern s'haurà d'endeutar per pagar els actuals jubilats. Naturalment, això és a costa d'hipotecar seriosament les pensions futures. Afegint a les pensions el pagament dels interessos pel deute (31.400 milions), els salaris del sector públic (23.400 milions) i les prestacions de l'atur (18.400 milions), el total suma 227.000 milions i equival al 48% del total de la despesa. El projecte de pressupostos també preveu un augment del 59% de les despeses d'atenció a la dependència i un 41% de les polítiques d'habitatge. Suprimeix el copagament farmacèutic i amplia de cinc a vuit setmanes la baixa per paternitat. Tenint en compte que el creixement del PIB s'està desaccelerant i que la previsió per al 2019 és del 2,2%, com poden augmentar tant pràcticament totes les partides? Doncs amb un increment rècord de la recaptació en impostos del 9,5%, equivalent a 20.000 milions d'euros. La ministra Montero ens recorda que no és possible sostenir un estat del benestar de primera categoria amb ingressos de tercera i alerta que la pressió tributària augmentarà. El que no és admissible en cap cas, però, és un estat del benestar amb serveis de tercera i impostos de primera.

Resulta esperpèntic, però el govern revisa alhora el creixement econòmic a la baixa i les estimacions d'ingressos a l'alça. Els analistes financers preveuen per al 2019 una reducció de les exportacions i els beneficis empresarials del 30%, però el govern estima que la recaptació de l'impost sobre els beneficis de les societats augmentarà el 14%. Fixa un tipus impositiu del 15% per a les grans empreses i del 18% per a bancs i petrolieres. Paral·lelament, el tipus general de l'impost de societats és del 25%, que es rebaixarà al 23% per a les pimes que facturin menys d'1 milió d'euros. El concepte de justícia social d'un govern socialista, castigant els més febles i afavorint els més poderosos, no deixa de cridar fortament l'atenció. Malabarismes semblants els trobem també en l'impost indirecte de l'IVA. Malgrat reduir el tipus impositiu d'alguns productes concrets (serveis veterinaris, productes d'higiene femenina i publicacions electròniques), el govern preveu ingressar un 12% més el 2019. En un exercici de voler acontentar quasi tothom, la consistència de les dades és inexistent. El govern socialista també preveu un augment d'ingressos per la pujada de l'IRPF i la imposició de noves taxes, com la de les transaccions financeres o la digital. Aquest augment l'acabaran pagant els autònoms, els assalariats i les pimes. Encarir els costos de contractació dels treballadors i apujar les bases de cotització dels autònoms penalitza els col·lectius creadors de riquesa i que suposen el 80% de l'ocupació a Espanya.