Feliu organitza una jornada sobre el nou conveni del metall

Feliu Consultors i la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, amb la col·laboració de Presaba, organitzen el proper 6 de febrer la Jornada «Canvis i Efectes del Nou Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica».

La jornada, adreçada a totes les empreses del sector siderometal-lúrgic que desenvolupen la seva activitat a la província de Barcelona, busca presentar les modificacions i implicacions més importants incorporades en la publicació del 22 d'octubre del BOPB, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2018-2019. En la jornada es presentaran ponències sobre les novetats del nou conveni, així com un recull de les mesures urgents en matèria social i laboral publicades en el Real Decret Llei 28/2018. Entre altres, es parlarà sobre els canvis en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals.