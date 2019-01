L'FMI retalla les previsions de creixement el 2019 i el 2020

L'economia mundial creixerà menys del que es preveu el 2019 i el 2020, segons el Fons Monetari Internacional (FMI), que anticipa una expansió global del 3,5% aquest any i del 3,6% el següent, la qual cosa representa una rebaixa de dues i una dècima, respectivament, en comparació dels pronòstics de la institució del mes d'octubre, com a reflex del pitjor compliment durant el tram final del 2018, així com del deteriorament de la confiança i les seves implicacions per al creixement davant els elevats nivells de deute públic i privat.

«Els riscos per a l'economia global s'inclinen a la baixa», assenyala l'FMI en la seva actualització de l'informe «Perspectives Econòmiques Mundials», on adverteix que una escalada de les tensions comercials continua sent una font clau de risc per a les perspectives i constata un enduriment de les condicions financeres des de la tardor passada. Entre els factors al marge de les tensions comercials que poden desencadenar un deteriorament major del que es preveu del creixement, l'FMI assenyala una potencial sortida sense acord del Regne Unit de la UE, així com una desacceleració més pronunciada del que es preveu de l'economia xinesa. «Seran necessaris més esforços per part dels governs», va especificar ahir la directora gerent de l'FMI, Christine Lagarde, en roda de premsa a Davos. «L'economia global està creixent més lentament del que s'esperava i els riscos creixen», va afegir. Lagarde va alertar que la incertesa, les preocupacions geopolítiques i el creixement «decebedor» són un «missatge» per als legisladors. «Solucioneu les vulnerabilitats i estigueu preparats si es materialitza una caiguda del creixement», va instar la directora gerent, i va afegir que el creixement ha de ser «resilient, inclusiu i col·laboratiu».

En el cas espanyol, on el PIB va créixer un 2,5% el 2018 (una desacceleració de mig punt percentual respecte de l'expansió del 3% un any abans, i queda dues dècimes per sota de l'anterior previsió de l'FMI), l'organisme ha mantingut sense canvis els seus últims pronòstics de cara al 2019 i el 2020, quan anticipa un creixement del 2,2% i del 1,9%, respectivament. D'aquesta manera, l'estimació més recent de creixement de l'economia espanyola el 2018 per part de l'FMI resulta inferior en una dècima a la previsió de creixement del 2,6% amb què treballa el Govern d'Espanya.