Els líders de Cisco, Microsoft i Daimler figuraran entre els oradors de la nova edició del Mobile

La nova edició del Congrés Mundial de Mòbils, batejat com a MWC19, tindrà la presència d'executius d'operadors i d'empreses líders en l'ecosistema de la telefonia mòbil com Chuck Robbins, de Cisco; Dieter Zetsche, de Daimler AG i Mercedes Benz; i Satya Nadella, de Microsoft, segons va confrimar ahir GSMA, l'ens que organitza el Mobile. El Barcelona MWC19, que se celebrarà del 25 al 28 de febrer a Fira Gran Via, Fira Montjuïc i La Farga de l'Hospitalet, preveu atreure més de 107.000 professionals de més de 200 països.

A més, participaran en l'esdeveniment com a oradors el comissari d'Economia Digital i Societat de la Unió Europea, Mariya Gabriel, i el secretari general adjunt de Nacions Unides, Amina Mohammad.

El director executiu de GSMA, John Hoffman, destaca que l'esdeveniment d'aquest any «es convertirà en un dels més emocionants a mesura que la indústria es reuneixi per mostrar la connectivitat intel·ligent de les noves tecnologies, que arribarà a milions de persones de tot el món».

L'esdeveniment 4 Years from Now (4YFN), que aquest any tractarà sobre la Intel·ligència Artificial (AI) i robòtica, el Blockchain i el Tech4Good, tindrà uns 21.000 assistents en aquesta sisena edició, i també se celebrarà la tercera edició de la Cimera Women4Teach, que reunirà dones líders d'alt nivell.