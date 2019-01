El rènting augmenta el 13% la facturació a Espanya, fins als 5.547 milions d'euros

El sector del rènting de vehicles a Espanya va tancar el darrer exercici amb una facturació de 5.547 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 13,09% en comparació de la xifra registrada durant l'exercici precedent, segons dades publicades ahir per l'Associació Espanyola de Rènting de Vehicles. Les empreses van aconseguir un volum de flota de vehicles de 629.260 unitats al tancament del darrer exercici, la qual cosa representa un 14,05% més en comparació de les 551.730 unitats de l'any anterior. Les companyies de rènting van fer inversions per 4.940 milions el 2018 per a la compra de vehicles, la qual cosa es tradueix en un augment del 5,63% respecte al 2017. Van adquirir 267.732 vehicles, un 7,7% més, i es van anotar un nou rècord. Dels gairebé 270.000 vehicles que van comprar, 217.128 unitats van ser turismes, un 74,3% més; 747 tot terrenys, un 11,49% menys; 31.326 derivats, furgonetes i pick ups, un 4,06% més; 16.166 unitats vehicles comercials lleugers, un 22,25% més; i 2.365 vehicles industrials, un 2,03% més.