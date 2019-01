El teletreball qüestiona el model patriarcal d'empresa, segons un estudi de la UOC

El teletreball qüestiona el model patriarcal d'organització empresarial, en el qual impera que el treballador estigui llargues jornades presencials a l'empresa, segons un estudi elaborat per experts de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

L'estudi, titulat 'Resistance in Teleworking. Tactics and Subjectivity in Female Teleworkers', destaca que el teletreball permet a les treballadores reclamar un espai propi que els facilita el dret a ser mares i desenvolupar de forma plena la seva carrera professional.

Els autors de la investigació constaten que les teletreballadores despleguen una sèrie de "microresistències" a un model d'organització social i laboral que consideren "patriarcal".

"És la manera que tenen de subvertir i començar a desmuntar les dinàmiques masculines, com haver de fer llargues jornades a l'empresa, la qual cosa els impedeix el desenvolupament d'un model de maternitat just i sostenible, així com una vida plena al marge del laboral", ha explicat l'autora i professora de la UOC Ana Gálvez.

L'estudi, en el qual també han participat els professors Francisco Tirado i José M. Manuel Alcaraz, revela una "crítica ferotge al model masculí imperant en les organitzacions i al paper que el patriarcat els ha atribuït com a principals responsables de l'àmbit domesticofamiliar".

L'estudi, guardonat amb el Best Critical Paper Award en l'Annual Meeting of the Academy of Management 2018, ha analitzat 72 dones amb càrregues familiars que s'han acollit al teletreball de forma lliure, i es va desenvolupar en tres fases: la primera, el 2008; la segona, el 2011, i la tercera, el 2015, que es prolonga fins a l'actualitat.

La investigació adverteix, no obstant això, que treballar des de casa pot ser un risc que porti a les dones a fer un pas enrere en la seva conquesta d'igualtat.

"Correm el risc que les TIC es converteixin en un mecanisme més de reproducció de la diferenciació tradicional entre els rols de gènere i, per tant, d'aprofundiment al peu del canó que separa a homes i dones en la qüestió de la conciliació", ha alertat Gálvez.