Deporvillage arriba als 45 milions el 2018 i aconsegueix la rendibilitat

L'e-commerce esportiu manresà líder a Espanya Deporvillage va aconseguir els 45 milions de facturació en 2018, la qual cosa suposa un creixement del 28,57% respecte als 35 de l'any anterior. 2018 ha estat l'any en què Deporvillage s'ha convertit en una empresa rendible, després de diversos anys d'expansió dedicats a l'execució del seu ambiciós pla de negoci.

L'empresa, que va llançar la seva primera marca pròpia i es troba en ple pla expansiu per a atendre la demanda des de qualsevol país del món, va aconseguir més de mig milió de comandes sobre un catàleg que va ascendir fins als 60.000 articles. Afronta 2019 amb els objectius de continuar creixent i llançar noves marques pròpies.

Amb al voltant de 400.000 clients que van realitzar almenys una compra durant 2018, Deporvillage va obrir a mitjan any la seva comercialització a nivell mundial, un important impuls per a la companyia.

Segons comenta, el seu CEO, Xavier Pladellorens: "Amb l'entrada dels nostres inversors, tracem un ambiciós pla de negoci que hem aconseguit complir i que ha culminat amb una posició de lideratge i de rendibilitat per a l'empresa, després d'importants inversions en màrqueting, equip i infraestructura. Podem dir que ha estat un cas d'èxit en execució, amb la intenció de continuar creixent al mateix temps", assegura.

Així, Deporvillage tanca l'exercici 2018 batent una vegada més tots els seus rècords, aconseguint xifres com els 550.000 comandes anuals o les 4.000.000 visites al mes.

Com a fites importants durant l'any passat destaquen la celebració de la comanda un milió al febrer; el llançament de la seva primera marca pròpia durant la passada primavera; el patrocini de la Volta pel qual va ser, per segon any consecutiu, la seva botiga oficial, així com la creació de les versions anglesa (deporvillage.net) i alemanya (deporvillage.de) de la seva pàgina web, i el pagament multi-moneda.

Posicionada en el rànquing FT1000 del Financial Times com la botiga online esportiva que més ha crescut a Europa, Deporvillage afronta el 2019 amb l'objectiu de mantenir el ritme de creixement que gaudeix des del seu naixement, fa 8 anys. En això confia el seu cofundador, Àngel Corcuera, per a qui "és satisfactori tirar la vista enrere i veure fins on hem arribat. Però és important també saber mirar cap endavant i no deixar d'evolucionar. Aquest any hem implementat diversos canvis que ja estan començant a donar resultat, i que ens ajudessin a continuar creixent".

Fundada en 2010 per Xavier Pladellorens i Ángel Corcuera, Deporvillage és la botiga online espanyola de material esportiu líder a Espanya, i un dels referents a Europa. Està especialitzada en ciclisme, running, triatló, natació, fitness i esports outdoor, i actualment comercialitza a tot el món amb més de 60.000 articles procedents d'al voltant de 560 marques de primer nivell. Compta amb al voltant de 800.000 clients, i més de quatre milions de visites mensuals. En la seva trajectòria ha comptat amb el suport de l'entorn de SeedRocket, representats per David Tomás de CyberClick, Cabiedes & Partners, i importants companyies de Venture Capital com l'espanyola Samaipata i la italiana P101, així com el Grup Mediaset.