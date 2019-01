L´Autoritat de la Competència rebutja de nou obligar a precontractar el servei d´Uber i Cabify

L'Autoritat de la Competència de Catalunya (ACCO) ha reiterat aquest dimecres el seu rebuig a la proposta de decret del Govern per regular taxis i VTCs, i que preveu la precontractació dels serveis de vehicles Uber i Cabify amb un temps mínim de 15 minuts ampliable a una hora a través del reglament metropolità. "L'ACCO reitera que l'obligació de precontractar el servei amb una anticipació determinada, siguin 15 minuts o una hora i la prohibició de l'ús de la geolocalització suposen la creació d'ineficiències injustificades que perjudiquen els usuaris", ha dit l'organisme en una sèrie de piulades.

Per l'ACCO, les mesures "només s'expliquen per limitar artificialment la competència" i "no es poden justificar per motius mediambientals ni de congestió".

Segons l'organisme, és "discriminatori" imposar aquestes mesures als VTC "ja que els taxis i VTC generen els mateixos problemes".

"Estem fent esforços per traslladar als administradors públics que aprovar aquesta regulació és contrari a la competència i, per tant, al benestar dels usuaris", diu l'ACCO.