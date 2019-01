Manresa impulsa un catàleg i una app per promoure l'economia social

L'Ajuntament de Manresa ha impulsat l'elaboració d'un catàleg en paper i una app per a mòbil per difondre el Mercat Social del Bages. Els dos mitjans recullen un total de 48 propostes, establiments i organitzacions, agrupats per diversos sectors. A més de donar a conèixer i ubicar les opcions d'economia social, també es llisten «les empreses en les quals els usuaris poden confiar per satisfer les seves necessitats i disminuir les reticències que per desconeixement els ciutadans i ciutadanes puguin tenir envers aquest sistema econòmic», expliquen fonts de l'Ajuntament.

El catàleg es pot trobar a les oficines municipals, als locals de les iniciatives d'ESS i a centres cívics i biblioteques. També es pot descarregar aquí, o sol·licitar-lo a l'oficina del CEDEM. Amb aquesta acció l'Ajuntament de Manresa dona compliment a una moció aprovada pel ple per tal de difondre i afavorir les pràctiques d'Economia Social i Solidària.

Amb la mateixa finalitat, s'ha creat també l'app ESSBages, en què es poden localitzar les iniciatives en el mapa de la comarca. També es poden filtrar per les diferents categories: agricultura, alimentació, tèxtil, comerç, restauració i turisme, edició, cultura i lleure, comunicació, habitatge, indústria, mecànica, etc. A més a més, hi ha un apartat on s'explica l'Economia Social i Solidària i els seus principis, i la secció Actualitat, on es publiquen notícies relacionades. L'aplicació es pot des-carregar de forma gratuïta per a dispositius Android i IOS.