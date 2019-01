Sílvia Gratacós anuncia candidatura per presidir la Cambra de Manresa

La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Manresa entre el 2011 i el 2015, Sílvia Gratacós, ha avançat a aquest diari la seva intenció de presentar candidatura a la presidència de la Cambra de Comerç de Manresa. Les eleccions per al ple cameral se celebraran a començament de maig.

Gratacós (Manresa, 1966) és llicenciada en Ciències Econòmiques i actualment és gerent de Llibreria Sobrerroca. La seva trajectòria professional ha estat vinculada sempre a projectes empresarials familiars: a Indepol, fins al 2008, i, des del 2011, a Llibreria Sobrerroca. Entre el 2011 i el 2015 va formar part, a temps parcial (70%), del primer equip de govern convergent de l'alcalde Valentí Junyent. Gratacós ha format part del patronat del ja desaparegut CTM, proposada per l'alcalde Ju-nyent.

Sílvia Gratacós explicava ahir a aquest diari que la seva motivació per optar a presidir la Cambra rau en el fet que «ara soc en una etapa de la meva vida en què tindria temps per dedicar-m'hi i perquè mantinc la vocació d'exercir responsabilitats públiques com ja vaig demostrar en la meva etapa a l'Ajuntament». Gratacós valora positivament la feina feta per l'actual president de l'organisme, Pere Casals, «a qui ha tocat viure moments molt complexos de la Cambra, com el fet de perdre, el 2011, el recurs cameral, la principal font d'ingressos fins aleshores de les cambres», i advoca per perseverar en les tasques de promoció de la internacionalització empresarial i de la formació, a més de mantenir el pols perquè la Cambra «agafi pes al territori i continuï participant a les comissions territorials en què ja és present», diu Gratacós. La candidata diu que «m'agradaria que al ple hi hagués representades empreses de tots els sectors, també dels de nova creació, tecnològics i de comerç electrònic».

Pere Casals és president de la Cambra de Manresa des de l'any 2009, quan va substituir Manel Rosell, que va deixar l'ens per assumir la presidència de Caixa Manresa. El 2010, en les darreres eleccions celebrades fins ara, Casals va ser escollit pel ple, un càr-rec que hauria d'haver estat renovat, com en la resta de cambres, el 2014. El canvi de la llei estatal de cambres, el 2010, i l'ajornament en l'adaptació de la llei a la norma catalana han allargat aquest mandat fins avui.

Casals ja és el president més longeu de l'entitat des de la represa democràtica, en superar Jordi Santasusana (1998-2006). Amb tot, en la història de l'entitat, el rècord de permanència l'ostenta Joan Gallifa, que va presidir-la entre el 1940 i el 1968.

Les eleccions escolliran el ple de la Cambra, integrat per 27 persones en representació dels diversos sectors econòmics; de les quals nou, escollides entre les empreses que fan més aportacions voluntàries a l'organisme; i quatre, triades entre les patronals catalanes (Foment, Pimec i Cepime). Un cop constituït, serà el ple qui triarà el president.

La candidatura de Sílvia Gratacós és la primera que transcendeix, tret de la del mateix Pere Casals. L'actual president ha mostrat predisposició a optar a la reelecció, tot i que en declaracions a aquest diari va afirmar que «el més saludable és que hi hagi relleu».

El Govern va aprovar el mes de juliol de l'any passat el decret sobre el règim electoral de les Cambres de Comerç, que ha de permetre celebrar les primeres eleccions a les tretze cambres catalanes en nou anys. La principal novetat d'aquesta convocatòria serà que els comicis se celebraran exclusivament mitjançant vot electrònic.