Casals no disputarà la presidència de la Cambra de Manresa si hi ha candidats

Pere Casals, president de la Cambra de Comerç de Manresa des del 2009, no disputarà la presidència de l'ens si hi ha més candidats, insistia ahir a aquest diari després de l'anunci de l'exregidora de l'Ajuntament de Manresa Sílvia Gratacós d'optar a la presidència cameral. Casals, que ja havia afirmat a aquest diari el mes de juliol passat que «el més saludable és que hi hagi relleu» i que «preferiria que hi haguessin diferents candidatures, però si no n'hi ha, no deixaré la Cambra penjada», reitera ara que si la candidatura de Gratacós «tira endavant, deixaré pas».

Amb tot, encara és aviat per saber si efectivament Sílvia Gratacós podrà optar a la presidència, ja que primer caldrà que l'empresa que representa, Llibreria Sobrer-roca, obtingui plaça al ple cameral. Al començament del mes de maig tindran lloc les eleccions que decidiran els 27 seients al ple corresponents als diferents sectors empresarials (el ple el completaran 4 representants de les associacions empresarials i, per primera vegada, 9 representants d'entre les empreses que fan més aportacions econòmiques a l'ens). Si Gratacós entra al ple podrà optar a la presidència de l'ens, un càrrec que decideix el mateix ple. A més, hi ha temps fins al 25 de febrer per presentar les candidatures al ple, i en aquest mes encara podrien transcendir més intencions de disputar la presidència.

En tot cas, diu Casals, si hi ha recanvi no presentarà candidatura a presidir l'entitat, tot i que recorda que la seva empresa, Casals Cardona Industrial, sí que optarà a formar-ne part. «Deu anys de president són molts anys», apunta Casals, que insisteix que el que convé a l'ens és «renovació».

Casals, però, valora el fet que Sílvia Gratacós ja hagi anunciat la seva intenció de presidir la Cambra. «Si hi ha candidats és senyal que la Cambra és considerada una eina útil, i no és un moment fàcil per a les cambres, quan encara no tenim solucionat el finançament», diu l'actual president.

Les eleccions a la Cambra es faran enguany, per primera vegada, per via electrònica. Així, des de les 9 del matí del dia 2 de febrer fins a les 9 del matí del dia 7 es podrà votar mitjançant un aplicatiu que posarà en marxa la mateixa Cambra. El dia 8, de les 10 del matí a les 6 de la tarda, es faran les votacions presencials, però també amb mitjans electrònics, a la mateixa seu de la Cambra. Finalment, del 9 de maig al 15 de maig es podran presentar les candidatures d'empreses de major aportació, una elecció que ja es decidirà el juny.