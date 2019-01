Draghi allunya les pujades de tipus en veure majors riscos"a la baixa" per a l´eurozona

Draghi allunya les pujades de tipus en veure majors riscos"a la baixa" per a l´eurozona

Els perills per a l'economia de la zona euro han evolucionat de manera negativa, segons ha assenyalat el president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, qui ha reconegut que les dades més recents continuen sent més febles de l'esperat, confirmant que els riscos per a les perspectives de l'eurozona "s'han desplaçat a la baixa", la qual cosa allunya la perspectiva d'una pujada dels tipus d'interès en 2019.

"Els riscos per a les perspectives de creixement de l'eurozona s'han desplaçat a la baixa davant la persistència d'incerteses relacionades amb factors geopolítics i l'amenaça del proteccionisme, així com vulnerabilitats en els mercats emergents i volatilitat en els mercats financers", ha assenyalat el banquer italià en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern del BCE, que va mantenir sense canvis la seva política monetària.

En aquest sentit, Draghi va indicar que els consellers del BCE van ser unànimes en el seu diagnòstic sobre la major feblesa de l'economia de la zona euro i en el canvi en l'equilibri de riscos per al creixement, la qual cosa subratlla la necessitat que mantenir un "significatiu estímul de política monetària" que doni suport a l'evolució de la inflació en el mitjà termini.

El banquer italià va assenyalar que el Consell no havia discutit en la seva reunió les implicacions d'aquesta empitjorament, centrant-se en avaluar la situació i les raons per les quals l'economia de la zona euro ha arribat a aquesta situació, així com si serà un fenomen durador o transitori. "Va haver-hi unanimitat en el Consell en què la probabilitat d'una recessió és baixa", va afegir.

En qualsevol cas, el president del BCE va assenyalar que el Consell de Govern del BCE segueix preparat per a ajustar de manera apropiada tots els seus instruments amb la finalitat de garantir que la inflació continua avançant cap a l'objectiu d'estabilitat de preus de l'entitat.

Sobre aquesta qüestió, el president del BCE va reconèixer que diversos banquers havien fet referència a les subhastes de liquiditat a llarg termini durant la reunió, encara que no s'havia adoptat cap decisió sobre aquesta eina, que va qualificar de "molt útil i eficaç" a l'hora de facilitar la transmissió de la política monetària de la institució.

MANTÉ LA SEVA POSTURA.

El BCE va decidir aquest dijous mantenir el tipus d'interès de referència per a les seves operacions de refinançament en el 0%, mentre que la taxa de la facilitat de dipòsit continuarà en el -0,40% i la de la facilitat de préstec en el 0,25%.

Els tipus d'interès es mantindran en aquests nivells "fins almenys durant l'estiu de 2019", segons ha subratllat l'autoritat monetària, després de tornar a recordar que, "en tot cas", es mantindran en aquests nivells el temps que sigui necessari perquè la inflació arribi a l'objectiu de situar-se a prop, però per sota del 2% a mitjà termini.

"El Consell de Govern té intenció de continuar reinvertint, al complet, els pagaments principals del deute que venci sota el programa de compra d'actius per un període prologant després que comenci a pujar els tipus d'interès", va explicar l'autoritat.

Així mateix, la institució va apuntar que les reinversions dels pagaments del deute es faran durant el temps que sigui "necessari" per a "mantenir" les condicions de liquiditat i un "amplio grau" d'acomodació monetària.

El producte interior brut (PIB) de la zona euro va registrar una expansió anual del 1,6% en el tercer trimestre de 2018, d'acord als últims d'Eurostat. En la seva reunió de desembre, el BCE va rebaixar al 1,9%, des del 2% anterior, el pronòstic de creixement per a 2018, mentre que per a 2019 va estimar un creixement del 1,7%, també una dècima menys que l'anterior previsió.

D'altra banda, la taxa d'inflació interanual de la zona euro es va situar el mes de desembre passat en el 1,6%, enfront del 1,9% de novembre, la qual cosa va representar el menor increment dels preus des d'abril de 2018.

La pròxima trobada del Consell de Govern de l'organisme responsable de la política monetària de la zona euro se celebrarà el 7 de març.