Les elèctriques defensen al Congrés una menor fiscalitat per afrontar més inversionsa les nuclears

Endesa, Iberdrola, Naturgy i EDP han defensat aquesta setmana en el Congrés davant els grups parlamentaris la necessitat de rebaixar la càrrega fiscal a la qual han de fer front amb la finalitat de poder escometre les inversions necessàries en les seves centrals nuclears.

Aquestes companyies van acudir aquest dimecres a la ponència encarregada de les relacions amb el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), dins del marc de compareixences que tenen lloc de cara a l'elaboració de l'informe parlamentari d'aquest organisme de l'exercici 2017.

Concretament, van acudir a la comissió, que es va celebrar a porta tancada, el director de Nuclear Naturgy, José María Nubla; el director d'Iberdrola Generació Nuclear, Francisco López; el director general de Nuclear Ibèria d'Endesa, Gonzalo Carbó de Faig, i el director de Generació EDP, Miguel Mateos.

CAP VA CONFIRMAR QUE VOLGUÉS DEIXAR D'OPERAR

Més enllà de l'activitat desenvolupada en l'exercici en qüestió, diferents grups han explicat a Europa Press que, fins i tot sense realitzar propostes concretes, les companyies van plantejar que havien de fer front a "una càrrega tributària inassumible" o que els costos eren "exagerats".

"Bàsicament aquest era el missatge. O em baixeu els impostos o la nuclear no em surt rendible perquè no surten els comptes", ha explicat un dels diputats, al mateix temps que una altra diputada present en les compareixences es preguntava com podien ser negocis no rendibles quan continuen operant i la seva voluntat és continuar fent-ho.

"Se'ls va preguntar si era cert que no volien continuar operant i cap ho va afirmar, tot el contrari. Van dir que estaven preparades després d'incorporar modificacions després de Fukushima i que estaven disposats a passar la revisió periòdica", ha assegurat aquesta diputada.

I és que, segons ha corroborat un altre diputat, cap de les companyies va expressar que el negoci fos inviable. És més, considera que amb les dades exposades per les empreses, la sensació que van deixar en el Congrés va ser que tenien una "ferma disposició" de mantenir-se. "Sol·licitaran la pròrroga tots", ha postil·lat.

ENDESA DEMANARÀ ALLARGAR LA VIDA DE LES SEVES CENTRALS

Una afirmació que no és unànime dins de la ponència, ja que un altre diputat destaca que únicament Endesa va avançar de forma contundent que tret que se li impedís, anava a demanar l'allargament de vida de les seves centrals per deu anys més, mentre que la resta, Iberdrola, Naturgy i EDP, es mostraven més a l'expectativa del futur Pla d'Energia i Clima, encara no publicat pel Govern, i els temps que estableixi per a les nuclears.

Precisament, la publicació d'aquest pla, així com la nova llei que articuli la transició energètica que acordi el Govern va ser una de les demandes de cara a gaudir d'una major certitud i poder quadrar una planificació.

Així, una altra diputada ha incidit en la necessitat de comptar amb aquesta estratègia amb la suficient previsió, i així no repetir errors del passat. "Per això demanem una planificació ja. Si no, viurem la situació de Garoña", ha apuntat. "Cal donar una mica d'estabilitat política i previsió, i que ningú vagi a pressionar ni a posar en un brete a cap Govern, amenaçant amb tancar", ha postil·lat.