El Govern destaca a Fitur que els turistes es van gastar el 7,2% més a Catalunya durant l'any passat

El secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Joaquim Ferrer, va destacar ahir dimecres que la despesa dels turistes a Catalunya va augmentar el 7,2% l'any passat, segons les seves xifres. Ferrer ho va dir en el marc de la inauguració de l'estand de Catalunya a la fira Fitur, que té lloc a Madrid fins diumenge. L'Agència Catalana de Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement hi té un estand de més de 900 metres quadrats, acompa-nyada d'una vuitantena d'empreses i entitats del país.

El secretari d'Empresa i Competitivitat va oferir altres dades del balanç turístic del 2018 a Catalu-nya, com ara que hi va haver 19,1 milions de turistes estrangers, el 0,1% més que l'any 2017, i que la despesa que van generar va superar els 20.600 milions d'euros. Segons Ferrer, la despesa per persona i dia va ser de 187 euros, amb un increment superior al 10%. «Hem vist una certa contenció fins al darrer trimestre pel que fa a arribades, però els valors de la darrera part de l'any han canviat la tendència».

Pel que fa als mercats, destaca l'increment de la despesa dels turistes d'Irlanda (220,3%), Portugal (27,8%), els EUA (15,2%) i el Regne Unit (14,5%). En el cas de les arribades dels principals mercats emissors, destaquen els augments dels turistes procedents dels Estats Units (22%), així com de Portugal (10%), d'Irlanda (8,4%) i de Rússia (6,4%).