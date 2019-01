L'Ajuntament de Manresa contracta 41 persones aturades

L'Ajuntament de Manresa ha contractat 41 persones aturades en el marc del Programa de Treball i Formació del 2018 impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalu-nya i el del CIO.

Per a aquesta edició, el col·lectiu prioritari definit pel Servei d'Ocupació de Catalunya són persones preferentment majors de 45 anys inscrites com a demandants d'ocupació. Els candidats seleccionats s'agrupen en tres grans grups segons preveu la convocatòria: Línia PANP (persones no perceptores de prestació per desocupació o subsidi); Línia PRGC (persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania) i, per segon any consecutiu, Línia DONA (dones en situació d'atur preferentment de llarga durada, de més de 55 anys o víctimes de violència de gènere).



38 contractes a punt

El programa es va iniciar el mes de desembre passat, amb la contractació de 3 persones que realitzen tasques de neteja, de peonatge i tasques d'auxiliar d'equipament, una de cada línia del programa. Els 38 treballadors restants iniciaran el seu contracte la setmana vinent i s'ubicaran en diferents àrees de l'Ajuntament de Manresa, en tasques de manteniment, d'auxiliars d'equipament, neteja i auxiliars administratius.

Segons explica l'Ajuntament, les persones beneficiàries d'aquest programa participaran a diferents mòduls de certificats de professionalitat per millorar les seves competències tècniques i/o transversals i així millorar les possibilitats d'ocupabilitat en un futur. Així doncs, l'Ajuntament preveu que, durant el període de contractació, es faci un seguiment i acompanyament a la inserció per part del personal tècnic coordinador del programa.

En aquesta edició, hi ha 17 persones amb un contracte de 12 mesos i la resta de contractes, 24, tindran una durada de 6 mesos.

Aquesta acció política s'emmarca, recorda l'equip de govern municipal, en el Pacte de Ciutat, concretament en l'actuació en l'àmbit de la promoció econòmica i foment de l'ocupació, i la gestió òptima de les convocatòries de les administracions competents pels Plans d'Ocupació.