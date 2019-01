L'ens manresà participarà en més d'una cinquantena de missions comercials

La Cambra de Comerç de Manresa participarà en més d'una cinquantena d'accions per impulsar l'activitat internacional de les empreses. El Pla d'Acció Internacional 2019 de les Cambres catalanes preveu missions comercials als cinc continents i la participació a les principals fires de subcontractació industrial d'Europa. En total, són 55 propostes, de les quals la Cambra de Manresa n'organitzarà directament una: la participació agrupada a la fira Siane de Tolosa, una de les principals fires de subcontractació industrial de França i un esdeveniment estratègic per a les empreses auxiliars del sector de l'automoció que hi ha al Bages. La fira Siane tindrà lloc del 21 al 25 d'octubre d'aquest any.

Per al 2019, Àfrica i l'Orient Mitjà es confirmen com mercats prioritaris per a les empreses catalanes, amb un total de 23 missions comercials. La resta de missions estan repartides entre Europa, amb 10 accions, principalment a la zona d'Europa de l'Est, Amèrica, amb 9 accions, i Àsia i Oceania, amb 8 accions.