Booking.com preveu crear 100 nous llocs de feina a Barcelona en els propers tres mesos

L'empresa de comercialització turística per Internet Booking.com crearà 100 nous llocs de treball a Barcelona en els propers tres mesos. Els nous llocs de feina se sumaran a l'actual plantilla de la companyia a la capital catalana, que ja compta amb 600 persones. Els treballadors entraran a l'equip d'atenció al client, que ja ofereix serveix en 32 idiomes per a clients i socis.

Barcelona va ser la primera ciutat on Booking.com va establir una oficina fora d'Holanda, en un edifici al districte 22@. "Barcelona és una ciutat molt atractiva que ha estat durant molt temps una part important de la història de Booking.com i estem encantats de continuar creixent la nostra base de treballadors aquí", ha explicat l'Hotels Regional Manager de Booking.com, Mireia Prieto.

Segons Prieto, a la capital catalana hi ha "un gran nínxol de talent" i l'expansió de les operacions garanteix poder "continuar oferint nivells de servei cada vegada més eficients i personalitzats" per a clients i socis.

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, s'ha reunit aquest dijous amb directius de la companyia, i ha destacat que l'anunci d'ampliació de la plantilla "evidencia com Catalunya s'ha consolidat com un 'hub' que conjuga l'activitat econòmica i la turística per crear més riquesa i llocs de treball".

La indústria del turisme representa el 12% del PIB i dona feina a un 13,6% de la població a Catalunya, segons les dades de la conselleria.

Booking.com, fundada l'any 1996, té més de 17.000 treballadors en 200 oficines arreu del món.

Catalunya, segons les dades de l'oficina de promoció turística ACCIÓ, té actualment 8.642 empreses estrangeres establertes a Catalunya. La majoria, un 13% provenen d'Alemanya, seguits de França (12%), EUA (12%), Itàlia (9%), Països Baixos (8%) i el Regne Unit (8%).